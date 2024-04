Elezioni comunali a San Giuliano Terme: la lista Futura presenta i candidati

La lista civica San Giuliano Terme Futura, che sosterrà la candidatura di Matteo Cecchelli a sindaco alle elezioni comunali dell'8 e 9 giugno, ha presentato al bar 'Gatto rosso' di Madonna dell'Acqua la lista con i candidati al Consiglio comunale. "La civica Futura ha una solida base nella politica locale grazie a cinque anni di produttiva attività consiliare e di Giunta, si prepara al futuro con rinnovato slancio e una chiara visione per la comunità sangiulianese" si legge in una nota.

Gabriele Meucci, portavoce della lista e assessore ai Fondi europei, semplificazione amministrativa e informatizzazione della Giunta Di Maio, ha dichiarato “la volontà di continuare il percorso di crescita e sviluppo, puntando su un programma incentrato su turismo, commercio, agricoltura e valorizzazione dei prodotti locali, insieme ai temi della scuola, della cultura, dello sport, della tutela ambientale e della mobilità sostenibile”.

Parole d'ordine: "come lista, migliorare il già ottimo risultato delle passate elezioni, come visione politica, guardare al presente e al futuro di San Giuliano Terme". "Non nasciamo oggi: Futura è uno strutturato progetto politico nato sei anni fa, veniamo da un risultato sensazionale alla passata tornata elettorale, dove abbiamo preso più del 9% di consensi. Alle elezioni di giugno prossimo puntiamo a migliorarci ulteriormente. Oltre a ciò, il nostro obiettivo è quello di proseguire nella costruzione di una San Giuliano Terme innovativa e sostenibile, a misura di cittadino, terminare le opere avviate e progettare il futuro con una nuova offerta turistica e di promozione del territorio - prosegue Meucci - ci presentiamo per queste elezioni con un gruppo di candidati di alto profilo che portano con sé esperienze professionali e personali che rappresentano i bisogni di tutti. Il nostro spirito civico ha dimostrato di fare la differenza e sarà la forza trainante che guiderà il cambiamento positivo nella nostra comunità. Noi rappresentiamo la cultura di governo”.

“Nei prossimi cinque anni dovremo elaborare un nuovo piano operativo comunale e come sempre essere ben collegati alla realtà dell'amministrare con cultura di governo - ha dichiarato il candidato a sindaco Matteo Cecchelli - i paesi del nostro Comune sono comunità che vivono grazie al civismo, ad associazioni e a luoghi di aggregazione: noi siamo lì, non lasceremo indietro nessuno”.