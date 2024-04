Elezioni a San Miniato: il centrodestra unito presenta il candidato sindaco Michele Altini

Si è tenuto sabato 6 aprile, nei locali dell'Agriristoro 'Il Cafaggio', l'incontro di presentazione del candidato sindaco del centrodestra per il Comune di San Miniato Michele Altini. L’evento aperto alla cittadinanza ha riscosso notevole interesse e partecipazione.

Erano presenti, oltre che il candidato sindaco del centrodestra unito, il sottosegretario di stato al Ministero degli Affari Esteri onorevole Maria Tripodi, il vicesegretario nazionale di Forza Italia onorevole Deborah Bergamini, il segretario regionale e capogruppo al consiglio regionale di Forza Italia Marco Stella, il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Diego Petrucci, il sindaco di Pontremoli e candidato alle elezioni europee per Forza Italia Jacopo Maria Ferri, il sindaco di Santa Maria a Monte Manuela Del Grande, il segretario provinciale di Forza Italia Lorenzo Paladini, il presidente provinciale di Fratelli d’Italia Serena Bulleri e il consigliere regionale e commissario provinciale della Lega Elena Meini.

L’ampia partecipazione di esponenti provinciali, regionali, nazionali e di governo, rappresenta la forte attenzione del centrodestra per il comune di San Miniato e per tutto il Distretto del Cuoio, nonché la conferma del forte legame tra il territorio e il governo nazionale. La candidatura di Michele Altini da parte di tutto il centrodestra rappresenta il segnale inequivocabile della voglia di vittoria contro le amministrazioni del centrosinistra e del Partito Democratico.

"Restano solo due strade da percorrere - hanno annunciato dalla presentazione - lasciare tutto così come è adesso, dando per scontato che sia tutto perfetto oppure rimboccarsi le maniche e lavorare per il territorio portando a San Miniato il vento di cambiamento di cui ha bisogno ovvero un'amministrazione di centro destra".