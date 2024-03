Elezioni comunali a Montopoli Valdarno: Linda Vanni presenta la sua candidatura

Linda Vanni, candidata sindaca di Montopoli in Val d'Arno per il centrosinistra, presenterà pubblicamente la sua candidatura sabato 16 marzo. L'appuntamento è per le ore 11.30 ai giardinetti in via della Pace a San Romano. In caso di pioggia, l'evento si terrà al Circolo Torre Giulia, sempre a San Romano. L'intervento di Vanni sarà anticipato da alcune testimonianze della società civile e di chi ha coordinato i tavoli di partecipazione per il programma."Sarà un momento aperto e popolare - spiega Vanni - in cui racconterò le ragioni della mia candidatura e il nostro progetto per Montopoli e le sue frazioni, un progetto collettivo, che continueremo a costruire insieme. Mi candido a essere la sindaca di tutte le montopolesi e tutti i montopolesi, con l'impegno di rendere il Comune davvero la casa delle cittadine e dei cittadini e di affrontare con decisione i prossimi 5 anni, con un programma concreto e ambizioso, da realizzare e migliorare passo passo attraverso il coinvolgimento diretto di chi qui vive, lavora, fa impresa. Sono orgogliosa che questo progetto nasca dai tavoli di lavoro e partecipazione nelle frazioni, a cui sono intervenuti tantissimi cittadini, e dagli incontri con le associazioni e con le aziende. È un programma che riconosce il buono che è stato fatto e fissa obiettivi chiari da migliorare, penso ad esempio alla questione scuole"."Dalla tutela e il rilancio del nostro sistema economico-produttivo a un'attenzione assoluta al sociale e alle iniziative culturali, il nostro obiettivo è che Montopoli ritrovi orgoglio e coraggio e sia sempre di più una comunità che non lascia indietro nessuno. Ho scelto i giardinetti di via della Pace - prosegue la candidata del centrosinistra - perché qui sono nati molti progetti, perché girandosi appena si vedono l'Informagiovani, le case popolari, il murale della battaglia di San Romano e il prato del cinema all'aperto. È un luogo simbolo di cose belle che abbiamo fatto e un'ispirazione per quelle su cui non faremo mancare mai l'attenzione del Comune. Insieme costruiremo una Montopoli coraggiosa, dinamica, inclusiva" conclude Vanni.