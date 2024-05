San Giuliano al voto: presentata la lista Giovani per Boggi

Grande successo, con tanta gente speranzosa ed entusiasta, alla presentazione della lista Giovani per Boggi svoltasi nei giorni scorsi presso l’Osteria Lago ponte d’oro a Metato. Ilaria Boggi, candidata a sindaco per la coalizione di centrodestra e già sostenuta dalla lista civica Boggi sindaco, ha tenuto a battesimo una nuova aggregazione, culturalmente e politicamente trasversale, che ha deciso di sostenerla nella sfida per la conquista del Comune di San Giuliano Terme.

Come recita la denominazione, si tratta di una lista giovanile. Molti di loro non hanno mai votato perché delusi da una politica che guarda solo a se stessa, mentre ora trovano addirittura lo stimolo per candidarsi. Fra gli altri, da segnalare il nome di Nicola Contussi, imprenditore di 28 anni nato e cresciuto a San Giuliano Terme, molto desideroso di far bene per il suo paese soprattutto sul tema del rilancio economico e culturale, che esprime fiducia nel carisma e nella preparazione di Boggi e che non vuole arrendersi all’idea che la gestione della cosa pubblica rimanga sempre nelle mani dello stesso schieramento e di persone.

Così come Federica Di Sacco, 21enne tirocinante in una banca e praticante la ginnastica artistica, ansiosa di mettere in pratica i cambiamenti di metodi, di linguaggio, di pratiche di governo necessari per farla riappassionare alla politica da cui si era distaccata non andando mai a votare, mentre adesso decide di scendere direttamente in campo. Ma anche Lorenzo Francione, laureando in Giurisprudenza presso l’Università di Pisa, che punta il dito sulla questione dei trasporti, assolutamente insufficienti e non rispondenti ai bisogni di una realtà grande e per di più confinante con un capoluogo dì provincia, e intende dare una mano rispetto alla sua grande passione, lo sport.

Tutti e tre insistono molto anche sulla trasparenza, sull’ascolto, sulla ricerca di spazi di aggregazione. Emblemi dei sogni e delle speranze di ragazze e ragazzi Under 30 che si affidano a una ragazza della stessa fascia di età per essere protagonisti di un futuro diverso e a loro misura. E non rassegnati all’idea che il declino sia il loro destino.