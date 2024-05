San Giuliano al voto: il candidato sindaco Matteo Cecchelli presenta il programma elettorale

Entra nel vivo la campagna elettorale del candidato sindaco del centrosinistra alle elezioni amministrative del Comune di San Giuliano Terme Matteo Cecchelli. Il documento è stato presentato nella mattina di domenica 19 maggio, nei locali della Casa del Popolo di Campo, il programma elettorale, con la presenza del candidato, del segretario comunale del Partito Democratico di San Giuliano terme Aldo Bronzini, e i rappresentanti delle liste civiche della coalizione: Veronica Marianelli per Immagina San Giuliano Terme, Massimo Pancrazi per San Giuliano Terme Futura, Francesco Corucci per Sinistra Unita.

Dopo mesi intensi di confronto con i cittadini, attraverso un percorso di partecipazione attiva e di momenti di confronto, il programma elettorale ha preso forma, ed è il risultato di un cammino costruito insieme alla comunità. Un punto di arrivo ma anche di partenza, verso un auspicabile viaggio che vede al centro i bisogni dei sangiulianesi, declinati nelle necessità quotidiane ma anche nelle opere di rinnovamento urbanistico e sociale, che riguardano direttamente chi vive ogni giorno in ognuna delle venti frazioni del vasto territorio comunale.

Grazie ai tavoli tematici, ai banchetti elettorali e ai contributi raccolti mediante un contatto diretto e costante con la comunità, ha preso forma un programma ambizioso che intende proseguire in continuità con il lavoro svolto dall’amministrazione uscente negli ultimi 10 anni, ma che lanci anche una serie di progetti nuovi che mirano ad aumentare la socialità e la qualità della vita delle persone e delle famiglie.

Nella stesura del programma non ci sono solo le idee delle liste a sostegno del candidato, quella del Partito Democratico, San Giuliano Terme Futura, Sinistra Unita, Immagina San Giuliano Terme, ma ci sono anche i fondamentali contributi del terzo settore e delle associazioni di categoria.

"Il nostro programma elettorale parla degli investimenti sul territorio, affronta il tema dei servizi per la scuola, quello dei servizi sociali - afferma Cecchelli - ha l’ambizione di provare a dare una visione nuova del nostro Comune, punta al turismo sostenibile, alla transizione economica, al rispetto dell’ambiente. Vogliamo che il nostro capoluogo diventi il punto di riferimento per tutte le ventuno frazioni".

Amore per il territorio, sostenibilità, valorizzazione dell’aspetto culturale, inclusività, sono gli aspetti chiave del progetto di Cecchelli, che porta al suo attivo l’esperienza politica maturata fin da ragazzino e di altrettanta conoscenza dei problemi del territorio assorbita durante gli anni di lavoro come assessore al bilancio nella precedente amministrazione.

Il programma che viene presentato agli elettori nasce come un percorso, un viaggio che vuole realizzare un progetto trasparente, in stretto contatto con i cittadini, senza lasciare nessuno indietro, tutti insieme, sulla strada buona. Il testo integrale del programma è consultabile al link.