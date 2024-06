Da un nuovo piano di manutenzione del verde pubblico al ripristino della mensa scolastica interna, con una parte degli alimenti serviti ai bambini acquistati direttamente da produttori locali. Da una speciale delega al vino, per valorizzare una delle eccellenze del territorio, a un nuovo sistema di raccolta dei rifiuti per combattere l’abbandono di sacchi e oggetti ingombranti da parte degli incivili. Con una particolare novità: la data di scadenza accanto a ogni progetto nel programma, così che le persone possano controllare se effettivamente entro quella data è stato portato a termine l’intervento previsto.



Un programma "fatto di cose semplici, ma immediatamente realizzabili. Non facciamo promesse che sappiamo di non poter mantenere. Siamo convinti che sia necessario ripartire da piccole azioni che, sommate, possono dare da subito un rinnovato slancio al territorio". Sono le parole di Matteo Arcenni, candidato a sindaco con Terricciola SiCura 2030. "Una lista civica - spiega Arcenni - formata da un gruppo di persone con idee politiche differenti, ma unite dalla volontà di far tornare a splendere Terricciola, i suoi paesi e le sue frazioni. Una squadra fatta da professionisti competenti, ognuno in un ambito diverso. Gente che è cresciuta e vive sul territorio, che si è messa in gioco con grande impegno esclusivamente per il bene della propria terra"

.

Imprenditori, avvocati, esperti di finanza, commercianti, liberi professionisti, lavoratori. Terricciola SiCura 2030 raccoglie diversi profili. "È questa la nostra forza - spiega ancora Arcenni - perché possiamo contare su molte competenze che sono state decisive nella scrittura dei nostri progetti per il territorio. Ogni componente della lista si è occupato della parte del programma di propria competenza, e poi abbiamo fatto visionare ogni punto da tecnici esperti, che hanno certificato la fattibilità immediata dei nostri piani per Terricciola e tutti i paesi. Abbiamo calibrato ogni progetto sulla capacità economica del Comune, senza volare con la fantasia. Abbiamo inoltre ragionato sulla base delle risorse messe a disposizione dal Ministero e dall’Unione Europea".



Da settimane, ormai, Matteo Arcenni e la squadra di Terricciola SiCura stanno incontrando i cittadini per presentare i loro progetti. "Abbiamo lavorato duramente e vogliamo mostrare alle persone il frutto del nostro impegno. Non vediamo l’ora di trasformare tutto in cose concrete - conclude Matteo Arcenni - ma adesso abbiamo bisogno che le persone ci sostengano in questo ultimo grande passo da compiere tutti insieme. Per tornare a far splendere il territorio che amiamo".



Ecco i candidati della lista Terricciola SiCura: Matteo Arcenni (imprenditore), Elena Baldini Orlandini (avvocato),⁠ ⁠Tristano Baldanzi detto Tao (imprenditore), Edoardo Colombini (studente), ⁠Adriano Carloni (consulente finanziario), ⁠Agnese Buti (operatrice olistica), ⁠Gaetano Infurna (dipendente pubblico), ⁠Filippo Russo (imprenditore), ⁠Valerio Falleni (dipendente), ⁠Cosimo Gherardi del Testa (agronomo), ⁠Adele Cantini (educatrice), ⁠Luciano Aceto (imprenditore), ⁠Federico Cerella (fisioterapista).