Elezioni a Casciana Terme Lari: le priorità socio-sanitarie della candidata sindaco Chiara Ciccarè

Si terrà domani, 12 marzo alle ore 21.30, presso il circolo Arci di Cevoli, il secondo 'laboratorio di idee' programmatico della candidata a sindaco per Casciana Terme Lari Chiara Ciccarè: sul tavolo verranno messe le priorità programmatiche che la coalizione di centrosinistra intende portare avanti nel periodo 2024-2029 a livello di politiche socio-sanitarie.

"Tutti gli obiettivi che abbiamo in mente sono aperti al contributo della comunità locale ed è per questo che, con i laboratori di idee, ci apriamo ai suggerimenti e agli stimoli della cittadinanza", afferma Chiara Ciccarè, che ha già avuto modo di sperimentare questa costruttiva modalità di lavoro in occasione del primo appuntamento dello scorso 1° marzo dedicato alla scuola e alle politiche educative.

"Le azioni che il comune può mettere in atto in ambito socio-sanitario si inseriscono all'interno di una pianificazione integrata della salute in tutta la Valdera - ha detto Ciccarè - ma questo non significa che non debba essere marcato e presente l’indirizzo che arriva dalla nostra comunità. Infatti intendiamo riportare sul territorio alcuni servizi sanitari come il punto per i prelievi del sangue a Perignano, così come la presenza del medico professionale a bordo delle ambulanze".

Quando si parla di 'cura', a Casciana Terme Lari, prioritario è anche il tema 'Terme', che sarà sviscerato anche giovedì 14 marzo nel terzo laboratorio di idee che si terrà proprio a Casciana Terme, in un’ottica più legata alle potenzialità turistiche. "Le Terme possono diventare anche un punto sanitario importante per tutto il comune. Puntiamo su fornire spazi adeguati per i servizi sanitari e i medici di famiglia e Perignano e Cevoli, a un potenziamento dei centri diurni e all’aumento delle quote nelle Rsa". C'è anche la proposta legata a un piano sui defibrillatori da portare avanti con Croce Rossa e Misericordia.

Sul fronte sociale Ciccarè sottolinea la volontà di pensare a un "progetto affitto" con l’Unione Valdera: "L’emergenza abitativa tende a scontrarsi con la mancanza di un numero adeguato di case popolari e questo fa sì che da un lato i cittadini in difficoltà economica non riescano a pagare gli affitti a prezzo di mercato e, dall’altro, i proprietari degli immobili si trovino soli a far fronte a questa situazione. Quindi, oltre a lavorare per l’abbattimento delle liste di attesa delle case popolari, va strutturato un sistema all'interno dell'Unione Valdera che affronti concretamente il problema facendosi carico, come garante, di parte degli affitti. L’altra faccia della medaglia di cui intendiamo farci carico - sottolinea Ciccarè - è quella di dedicare massima attenzione all’inserimento nel mondo del lavoro delle persone più bisognose, per stimolarne di conseguenza una ritrovata autonomia economica".

Infine, ma non meno importante, le iniziative che saranno dedicate per combattere la diffusione delle ludopatie e gli investimenti nel sistema di trasporto locale per collegare i paesi più periferici con i centri dove sono presenti i servizi. Il metodo di lavoro dei 'laboratori di idee' è contraddistinto dalla partecipazione attiva: è prevista infatti un'analisi dei temi partendo dai punti di forza e dalle criticità attuali, per concludere ogni incontro con proposte concrete da inserire all’interno del programma della candidata a Sindaca.

I cittadini e le associazioni sono invitati a partecipare: appuntamento domani, martedì 12 marzo alle 21,30, presso il circolo Arci di Cevoli. Per info: chiaraciccare2024@gmail.com, www.chiaraciccare2024.it.