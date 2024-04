Tante proposte dal candidato Tosi per Casciana Terme all'apertura della campagna elettorale

Alessandro Tosi, 69 anni di Lavaiano, imprenditore, da 45 anni alla guida dell’azienda di famiglia, candidato sindaco di Casciana Terme Lari alla guida della lista civica Il Melograno, ha aperto ieri la sua campagna elettorale. Un’analisi svolta nelle pieghe dei bilanci del Comune e delle Terme ha dato la possibilità a chi ha preso la parola di offrire spunti interessanti e soprattutto sviscerare le linee guida che eventualmente segneranno il cammino della nuova amministrazione guidata da Alessandro Tosi.

"Le Terme hanno bisogno di investimenti nelle strutture oltreché nella promozione - si è detto nel corso degli interventi - il Comune potrebbe sostituirsi una volta tanto alla Regione Toscana apportando mezzi propri all’interno della società di gestione della quale diventerà unico proprietario al termine della procedura di liquidazione della società immobiliare. Trecentomila euro, una cifra che rientra abbondantemente nelle disponibilità del bilancio comunale, sono sufficienti per adeguare le attrezzature del reparto di riabilitazione al livello dei competitors e sostenere un rapido restyling del centro benessere di Villa Borri, prima di riaprirlo".

Proposte poi in ambito di valorizzazione del territorio. "Una visione di cura e di crescita del territorio di Casciana Terme Lari e della sua comunità è indispensabile - si è sottolineato in un altro degli intervenuti - la cultura è un settore chiave in questa visione, riesce a creare legami, comunica, fa incontrare gusti ed è formativa. Progettare e rendere possibili le attività culturali e le connessioni con il territorio è una buona pratica, con ricadute virtuose sulla qualità della vita e sulle attività economiche e turistiche di un’area".

Un tema questo che ben si lega al recupero dei borghi e alla valorizzazione dei borghi. "Il ripristino dei sentieri che un tempo univano i piccoli borghi ai centri più grandi - ha detto Marco Faller, presidente dell’associazione Il Melograno - possono essere un grande richiamo per i turisti, decine e decine di chilometri di strade sterrate in mezzo alla natura possono essere appetibili per il cosiddetto turismo lento".

Non è mancata l’attenzione per il sociale. "Un occhio particolare verso la disabilità - il senso di un altro degli interventi - così come per le persone anziane. Rispondere ai bisogni dei più deboli è un segnale molto alto di civiltà, di vicinanza e di sostegno tale da rimuovere le distanze e non far sentire queste persone con bisogni speciali sole e dimenticate".

Una miscela di idee sulla quale ha posto il suo accento in conclusione Alessandro Tosi. "Non è importante avere un bilancio con tante risorse a disposizione, se si lasciano per strada tutti i problemi irrisolti e i cittadini dimostrano malcontento - ha detto il candidato sindaco - la cosa importante è invece ascoltare i cittadini e i loro bisogni e dare loro in tempi rapidi le risposte. Questo è quello che noi cercheremo di fare".

In quanto alle proposte, Tosi si è soffermato sulle piccole manutenzioni, sulla valorizzazione delle vie di accesso al comune così da rendere indicazione a chi arriva di un paese ben curato e ben tenuto. E ancora, sul rilancio e la riqualificazione della zona industriale di Perignano, uno spazio giochi per evitare ai ragazzi di trasformare le piazze in campi di calcio, spazi adeguati per i cacciatori, l’installazione di semafori intelligenti in luogo dei dossi dissuasori che tanti problemi provocano alle ambulanze in caso di soccorso, infine un sistema di videosorveglianza per la sicurezza degli abitanti di tutte le frazioni e infine un calendario di incontri periodici con i cittadini per discutere e valutare insieme problemi e soluzioni.

"Modificheremo il sistema della raccolta dei rifiuti - ha concluso Tosi - valutando il ritorno parziale alla raccolta a cassonetto per un singolo rifiuto, la carta, che risulta essere il più inquinante soprattutto nelle giornate ventose, con un risparmio di 200mila euro. In più, valuteremo di passare allo spazzamento manuale e di conseguenza all’assunzione di dieci dipendenti che andrebbero a sostituire la spazzatrice meccanica, il cui costo attuale è pari a 400mila euro".

La campagna elettorale della lista Il Melograno prosegue con il secondo giro di incontri partendo da Parlascio il 16 aprile, a Perignano il 18, a Sant’Ermo il 23. Poi ancora a Lari il 7 maggio, il 9 a Quattro Strade, il 14 a Collemontanino, il 16 a Usigliano, il 21 a Ceppato, il 23 a Lavaiano, il 28 a Casciana Alta, il 30 a Cevoli e il 31 maggio a Boschi di Lari.