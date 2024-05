Elezioni comunali a Pontedera, Rifondazione Comunista: "Soddisfatti per la candidatura di Denise Ciampi"

"Iniziamo la complessa campagna elettorale a sostegno delle liste in cui sono candidati i nostri compagni, evidenziando la presenza determinante di Rifondazione Comunista in questa tornata elettorale per le amministrative". C'è soddisfazione da parte del partito per la partecipazione all'importante appuntamento alle urne in molti Comuni del pisano.

"Non possiamo che cominciare da Denise Ciampi, candidata a sindaca per la lista Pontedera a Sinistra, in cui insieme a RC sono presenti Sinistra Italiana e soggetti della società civile e associazionistica - sottolineano da Rifondazione Comunista Pisa - siamo profondamente orgogliosi che sia stata scelta come candidata Denise Ciampi, espressione del nostro partito, per rappresentare programmi e obiettivi in alternativa al centrosinistra e alle destre: contro il consumo di suolo e la devastazione del territorio, per preservare ambiente e agricoltura da criminali speculazioni (come quella del keu), contro la militarizzazione del territorio e il via libera da parte del sindaco Franconi, in complicità con Giani, per impiantare strutture per la nuova base militare nel comune di Pontedera, nello specifico nella Tenuta Isabella. L’amministrazione del sindaco PD e del centrosinistra a Pontedera, e non solo, è stata talmente esposta a pressioni e sollecitazioni di interessi privati ed è stata piegata a scelte politiche regionali e nazionali, che niente hanno a che fare con la tutela della maggioranza di cittadine e cittadini. Anche una forza politica come SI, presente nella maggioranza uscente, ha dovuto fare i conti con l’impossibilità di incidere in quella compagine, schierandosi con noi nella lista alternativa di sinistra".

"Auspichiamo un buon risultato per Denise Ciampi e per tutti i candidati della lista, invitando tutte e tutti coloro che vogliano imprimere una svolta democratico-popolare, efficacemente antifascista e antimilitarista, per il comune di Pontedera a votare e far votare Denise Ciampi e Pontedera a Sinistra".