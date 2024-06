Casciana Terme Lari, il progetto di Chiara Ciccarè per il rilancio delle Terme

Un dibattito sul rilancio delle Terme di Casciana venerdì scorso per la candidata sindaco per il Comune di Casciana Terme Lari Chiara Ciccarè che ha incontrato la cittadinanza insieme al gruppo 'Progetto Comune' e all'assessore della Regione Toscana Stefano Ciuoffo.

"Si tratta di una sfida prioritaria che intendiamo condurre in porto contando anche su un rinnovato dialogo con la Regione, come emerso dall'incontro di venerdì scorso con l'assessore regionale Stefano Ciuoffo - ha commentato Ciccarè, che è poi entrata nel vivo della proposta - abbiamo avviato un percorso di rilancio delle Terme che è unico nel suo genere in Toscana, per quanto riguarda gli stabilimenti termali partecipati da enti pubblici: percorso che ci ha consentito di tutelare i posti di lavoro e mantenere le Terme aperte".

Il piano di rilancio delle Terme di Casciana prevede che "dopo la liquidazione della quota della Regione Toscana, che avverrà entro l'anno 2024, l’amministrazione si farà carico della parte relativa agli investimenti sulla struttura", ha aggiunto Ciccarè, la quale evidenzia anche come fondamentale sarà "l’individuazione, mediante procedure pubbliche, di un partner privato, in modo da contare sulla partnership di importanti investitori del settore".