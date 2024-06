Elezioni comunali in provincia di Pisa, via allo scrutinio: la diretta della giornata

Dopo lo spoglio, subito dopo la chiusura delle urne domenica sera, delle schede per le elezioni europee, oggi, 10 giugno, a partire dalle 14 inizia lo spoglio per le amministrative.

In provincia di Pisa sono 26 i Comuni al voto: Calci, Calcinaia, Capannoli, Casale Marittimo, Casciana Terme Lari, Castelfranco di Sotto, Castelnuovo di Val di Cecina, Chianni, Crespina Lorenzana, Fauglia, Guardistallo, Lajatico, Montescudaio, Monteverdi Marittimo, Montopoli in Val d'Arno, Palaia, Peccioli, Pomarance, Ponsacco, Pontedera, San Giuliano Terme, San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Terricciola, Vicopisano, Volterra.

L'eventuale turno di ballottaggio, per i Comuni con una popolazione superiore ai 15mila abitanti, si svolgerà domenica 23 giugno (dalle 7 alle 23) e lunedì 24 giugno (dalle 7 alle 15).

Qui pubblicheremo in diretta i risultati per i vari Comuni pisani.



ORE 14. Inizia lo scrutinio per le elezioni amministrative.



In aggiornamento