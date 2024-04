San Giuliano Terme al voto: Italia Viva Pisa appoggia Matteo Cecchelli sindaco

All'unanimità il Comitato Comunale di San Giuliano Terme di Italia Viva ha scelto nei giorni scorsi di sostenere la coalizione di centro-sinistra e il candidato Matteo Cecchelli per la prossima sfida elettorale di giugno. Alla presenza della Presidente Provinciale Italia viva Pisa Anna Ferretti, il partito, coordinato a San Giuliano dalla Presidente Comunale IV Valentina Foà, ha ratificato la decisione.

"Avendo apprezzato il metodo e l'approccio concreto e non ideologico del Sindaco uscente Sergio Di Maio - spiega la Presidente Comunale - intendiamo portare il nostro contributo alla candidatura a Sindaco di Matteo Cecchelli, contributo che avverrà con la costruzione della lista civica 'Immagina', insieme ai Democratici Riformisti. Stiamo già definendo, lavorando all'interno della coalizione, i punti programmatici che crediamo vadano implementati nelle scelte della prossima Amministrazione: la viabilità, la cultura, il turismo ed il commercio, oltre alla nostra attenzione prioritaria per i più deboli del territorio. L’obiettivo è quello di creare un gruppo civico di cittadini che impegnati giorno dopo giorno nelle loro attività ad affrontare problemi, che conoscono bene, siano pronti anche a dare soluzioni e risposte concrete. Il futuro della nostra comunità va immaginato insieme, ed è per questo che ci impegneremo con la Lista IMMAGINA e all'interno della coalizione per Matteo Cecchelli Sindaco".

"A San Giuliano Terme, il Comune più popoloso al voto di questa tornata elettorale, vogliamo essere protagonisti con i nostri valori e le nostre proposte per il bene della comunità - afferma la Presidente Provinciale Italia Viva Anna Ferretti - con la convinzione che a livello locale, la politica debba realizzare azioni concrete per la vita delle persone, per le loro attività, per la loro sicurezza. Partire dal territorio significa dare concretezza all'azione politica per aumentare partecipazione e fiducia, anche per chi non crede più al voto, Italia Viva porterà quel valore aggiunto della parte moderata e riformista della coalizione del centro-sinistra".