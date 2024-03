Legalità: il candidato sindaco a San Giuliano Terme Cecchelli sottoscrive la Nuova Carta di Avviso Pubblico

Il candidato sindaco del centrosinistra al Comune di San Giuliano Terme Matteo Cecchelli sottoscrive la Nuova Carta di Avviso Pubblico, l’associazione degli enti locali e regioni contro la mafia e corruzione.

Nel pomeriggio di venerdì 5 aprile alle 17.30 al circolo Arci di Pontasserchio si terrà un evento dedicato all’importanza della Carta e del valore della sua sottoscrizione, con l’intervento della rappresentante provinciale Avviso Pubblico Francesca Mori, che spiegherà cos’è l’associazione Avviso Pubblico e perché è nata, e di Alberto Vannucci, professore ordinario di Scienza Politica UniPi e Co-coordinatore Carta di Avviso Pubblico.

Durante l’incontro il professor Vannucci spiegherà cos’è la Carta e perché è importante sottoscriverla, il rapporto tra l’antimafia l’anticorruzione e la trasparenza, le buone pratiche amministrative, quali sono i settori preferiti dalle mafie e come entrano nelle amministrazioni, perché è importante non tralasciare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e i piani della trasparenza e dell’anticorruzione. A moderare l’incontro sarà Nicola Filippi, del comitato elettorale per Matteo Cecchelli sindaco.

Cecchelli interverrà per la sottoscrizione e nel contempo sottolineare l’importanza di questa scelta: “Nel 2019 sono stato eletto nel direttivo nazionale di Avviso Pubblico - afferma il candidato sindaco - ed è un onore per me rappresentare la nostra comunità attraverso temi come l'antimafia, a cui dare la giusta rilevanza e continuità”.

Ci sarà poi un confronto aperto con il pubblico intervenuto che potrà fare domande sull’argomento.

Dopo il dibattito alle ore 20 è prevista un’iniziativa conviviale, per le prenotazioni si può chiamare il 3665485738.