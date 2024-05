"Io amo Terricciola e tutti i suoi borghi, vedo com’è e immagino come potrebbe diventare. Con le tante potenzialità inespresse, con la sua vocazione nazionale (non solo vino, simbolo della nostra eccellenza nel mondo, ma anche turismo di qualità, arte e cultura) troppo spesso sacrificata a interessi particolari e all’immobilismo della Giunta attuale con il solo obiettivo di mantenere il potere e di non perdere tempo nel Comune". Matteo Arcenni ufficializza la sua candidatura a sindaco di Terricciola con la lista Terricciola SiCura 2030 in vista dell’elezioni comunali dell’8 e 9 giugno prossimi. Depositata anche la lista dei candidati al Consiglio comunale.

"Lo dico prima da cittadino e poi da uomo delle istituzioni - si presenta il candidato - del mio amore verso il nostro Comune parla il mio impegno di anni da consigliere comunale, in cui ho imparato i meccanismi dell’amministrazione comunale ma, soprattutto, che mi hanno permesso di parlare con tanti concittadini, condividendone le paure e le speranze, le esigenze quotidiane e la voglia di partecipare al cambiamento del nostro Comune. Sono pronto. Pronto a interpretare quel sentimento di riscatto che c’è già in tantissimi Terricciolesi delusi soprattutto dal decadimento e dalle mancate promesse degli ultimi cinque anni. Anni in cui i borghi sono stati abbandonati, i commercianti non adeguatamente valorizzati, i cittadini lasciati al loro destino se non direttamente a contatto con il cerchio tragico del potere. Noi non vogliamo lasciare indietro nessuno e, per fare questo, abbiamo bisogno di tutti. Ringrazio per il rinnovato sostegno e la fiducia nei miei confronti ai moltissimi cittadini di ogni idea e pensiero politico, perché amministrare un comune come Terricciola è prima di tutto un atto di amore verso la propria comunità, dove il pensiero partitico deve avere la maturità di fare non uno ma 100 passi indietro, perché solo così si riesce ad amministrare Terricciola".

"La mia è una candidatura inclusiva - spiega Arcenni sul fronte partecipazione e alleanze - e aperta a tutti coloro che condivideranno la nostra base programmatica, arricchendola con idee e proposte che vanno nell’unica direzione che ci interessa: fare gli interessi dei terricciolesi. Costruiamo insieme la Terricciola che vogliamo. Noi siamo pronti a governare Terricciola. Lavoriamo insieme con una squadra giovane e variegata. La mia non è una candidatura personale ma di squadra ed è come se a candidarsi a sindaco fossero tutti i dodici candidati e non solo. A candidarsi è tutta assieme una comunità e un modo diverso di amministrare il comune, noi vogliamo tirare fuori l’anima di ogni terricciolese e farla conoscere al mondo perché essere terricciolese è bello e noi lo vogliamo far conoscere al mondo".

La lista dei candidati

Elena Baldini Orlandini classe 1990

Luciano Aceto classe 1975

Agnese Buti classe 1972

Adele Cantini classe 1993

Adriano Carloni classe 1971

Federico Cerella classe 1998

Edoardo Colombini classe 1999

Valerio Faleni classe 1975

Cosimo Gherardi Del Testa classe 1966

Gaetano Infurna classe 1983

Filippo Russo classe 1952

Tristano Baldanzi classe 1976