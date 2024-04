"Il Vespa World Day sarà una festa bellissima e spero che tutta la nostra città possa sentirsene partecipe ma sarà anche l’ennesima occasione sprecata per il Comune perché purtroppo, questo evento, arriva in un momento di decadenza della capacità ricettiva di Pontedera: negli ultimi 5 anni, mentre il resto della Valdera ha fatto registrare una crescita del +34% dei pernottamenti, la nostra città è sprofondata a -36% perdendo per la prima volta il primato di presenza sul territorio, superata da due Comuni limitrofi che fino a pochi anni fa registravano meno della metà dei nostri numeri".

Lo sottolinea Matteo Bagnoli, candidato sindaco del centrodestra a Pontedera alla vigilia del Vespa World Day in programma proprio a Pontedera per questo 2024. "Il fatto che, in occasione dei 100 anni dello stabilimento Piaggio, gli organizzatori del Vespa World Day abbiano scelto Pontedera sarebbe stata una grande opportunità per il nostro territorio. Purtroppo nei fatti questo evento rischia di lasciare poco valore sul nostro territorio".

"Nei prossimi cinque anni l’obiettivo dell’amministrazione comunale, invertendo questa tendenza, dovrà essere quello di dotare Pontedera di una strategia di sviluppo del turismo, in modo tale che la prossima opportunità si trasformi anche in un successo economico. Pontedera, del resto, è in una posizione strategica, collegata a Pisa, Firenze, Lucca e alla campagna collinare della Valdera. Quello che dovremmo fare è diventare un cosiddetto 'hub turistico', ovvero un luogo dove i turisti fanno acquisti, cenano e pernottano, per poi visitare le meraviglie circostanti durante la giornata e ritornare la sera" aggiunge ancora Bagnoli.

"Avremmo tutti i numeri, le capacità e una posizione imbattibile; per raggiungere questo obiettivo però servirebbe programmazione definita e investimento in strumenti e competenze specialistiche, non la navigazione a vista che abbiamo visto negli ultimi anni. Oggi auguro a tutti di potersi godere la festa del Vespa World Day, da domani però sarà fondamentale cambiare approccio sul turismo e portare un po’ di metodo nel modo di amministrare" conclude Bagnoli.