Elezioni comunali a Ponsacco: il sindaco di Peccioli Macelloni in visita al candidato Lupi

Ospite d’eccezione al comitato elettorale per incontrare il candidato sindaco del centrosinistra a Ponsacco Fabrizio Lupi e rinnovargli la sua stima e il sostegno in questa campagna. Si tratta del sindaco uscente del Comune di Peccioli, Renzo Macelloni, ricandidato nel suo territorio con la lista Peccioli Futura, arrivato a Ponsacco per parlare del futuro della Valdera.

"Al centro dell’incontro lo sviluppo della mobilità prevista da Linking Valdera, un progetto pensato per rendere questo territorio una grande città diffusa, raggiungibile in breve tempo e in modo sostenibile da ogni suo angolo. Si tratta di una collaborazione avviata da qualche anno, che, all’epoca, ha trovato l’adesione e la condivisione di molti altri comuni (Pontedera, Casciana Terme Lari, Capannoli, Chianni, Lajatico, Palaia e Terricciola), e che costituisce un asse fondamentale per lo sviluppo del nostro territorio".

Il progetto, frutto dello studio di Nomisma e Micc Mobility, punta a una revisione del servizio di trasporto pubblico in grado di garantire alte frequenze, flessibilità e sostenibilità, e costituire un campo di sperimentazione nazionale. Ci saranno un hub principale e 11 secondari, con differenti tipologie di servizio, una flotta veicolare in continua evoluzione, che sarà composta da mezzi attuali, bus elettrici e mezzi a guida autonoma. Accanto a questo, il progetto mira a costruire una fitta rete di piste ciclabili per differenti utenti: pendolari, famiglie, sportivi e turisti, basata su un asse principale e un anello esterno, caratterizzata dalla presenza di servizi alla mobilità sostenibile in condivisione e interconnessa con le linee del trasporto pubblico. Tale sistema opera sia come servizio di mobilità, mirando a connettere meglio l’area e puntando direttamente a ridurre l’utilizzo del veicolo privato, sia come elemento turistico, visto lo sviluppo esponenziale che l’intero territorio sta avendo dopo l’evento del Vespa World Days e la vittoria di Peccioli nella trasmissione 'Il borgo dei borghi', grazie ai quali si registrano numeri di visitatori in continuo aumento.

“Mi ha fatto piacere ricevere la visita del sindaco Macelloni, ci siamo confrontati sulla visione della Valdera e sulle prospettive comuni per questo territorio - commenta il candidato sindaco Fabrizio Lupi - la strategia che ci accomuna è quella di potenziare le presenze turistiche sul territorio e differenziare l’offerta attrattiva della valle. Per fare ciò, abbiamo necessità di ammodernare l’intero sistema di collegamento che da Lajatico arriva fino a Pontedera, per fornire una reale opportunità di sviluppo e il progetto Linking Valdera è un’opportunità enorme che deve vederci uniti nel realizzarla".