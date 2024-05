Visita in Toscana dell'onorevole di Forza Italia Erica Mazzetti: le tappe con i candidati sindaco

L'onorevole Erica Mazzetti, parlamentare di Forza Italia e membro della VIII Commissione Ambiente, ha visitato ieri 27 maggio diversi comuni della provincia di Pisa, accompagnata dal Segretario Provinciale Lorenzo Paladini. La giornata è iniziata a Fauglia, dove insieme al candidato sindaco Riccardo Froli Mazzetti ha effettuato un sopralluogo sul sito dove dovrebbe sorgere il progetto Bees, l’installazione di un piano di accumulo. Lorenzo Paladini, segretario provinciale di Forza Italia, ha dichiarato: "Non siamo contrari all’impianto in sé, ma riteniamo che questa specifica localizzazione sia inappropriata. A poca distanza dal sito individuato esiste già una centrale elettrica, e affiancarla con l’impianto di accumulo sarebbe una soluzione molto più logica e rispettosa del territorio".

Al sopralluogo erano presenti sia i rappresentanti della lista che sostiene la candidatura di Riccardo Froli, sia i membri del comitato 'No Bees', i quali hanno ribadito le loro preoccupazioni riguardo all’impatto ambientale del progetto.



Successivamente, l'onorevole Mazzetti si è recata al Green Park di Pontedera, uno dei siti dove è stato incredibilmente stoccato il keu, dove ha espresso preoccupazione per la gestione dell’area. "Qui la situazione è altamente preoccupante", ha affermato. Durante il sopralluogo, ha evidenziato la presenza di "oltre 10mila tonnellate di materiali inquinanti" e ha sottolineato "l’urgenza di procedere con le bonifiche". Al sopralluogo hanno partecipato anche Matteo Bagnoli, candidato sindaco del Centrodestra a Pontedera, Lorenzo Paladini, segretario provinciale di Forza Italia, Giorgio Petralli, commissario comunale di Forza Italia, Francesca Morelli, capolista di Forza Italia insieme ad altri candidati della lista.

La giornata è proseguita al Mandarino Caffè Bistrot, dove Mazzetti ha incontrato dirigenti, iscritti e simpatizzanti, discutendo di vari temi di attualità e delle priorità per il futuro della provincia di Pisa.

L’ultimo appuntamento della giornata è stato a San Miniato, dove Mazzetti ha partecipato a un incontro organizzato da Michele Altini, candidato sindaco a San Miniato per il centrodestra e vice segretario provinciale. All’incontro erano presenti anche Enzo Biagioni, commissario comunale di San Miniato, Paolo Vallini, capolista della lista Altini Sindaco, Veronica Donnini, candidata al consiglio comunale, e i rappresentanti della consulta territoriale di San Donato. Durante l’incontro, sono state affrontate le necessità del territorio e le soluzioni proposte da Forza Italia per migliorare la qualità della vita dei cittadini.

"La visita di oggi ha permesso di mettere in luce problematiche importanti e di rafforzare il nostro impegno per il territorio. Continueremo a lavorare con determinazione per risolvere le criticità e promuovere uno sviluppo sostenibile e rispettoso dell’ambiente", ha concluso l’On. Erica Mazzetti.