53 anni fa la vittoria di Ferretti Cucine di Capannoli al Giro d'Italia, Rocchi: "Nessun evento dal Comune"

“Era il 10 giugno del 1971, cinquantatré anni fa, quando lo svedese Gosta Pettersson con la maglia della Ferretti Cucine di Capannoli concludeva da vincitore

il 54° Giro d’Italia dopo aver conquistato la maglia rosa a quattro giornate dalla conclusione sul traguardo di Falcade. Oggi, giovedì 9 maggio, la carovana rosa

tornerà ad attraversare la provincia di Pisa e quindi il territorio di Capannoli, anche se non non viene menzionato nel percorso - dichiara la candidata a sindaco di Capannoli Silvia Rocchi - l’amministrazione comunale non ha previsto eventi o manifestazioni per ricordare un evento così importante del ciclismo di Capannoli e

della Ferretti. Il Giro d’Italia è una tradizione profondamente radicata nel Dna del nostro paese: abbiamo un patrimonio storico sportivo che continua a non essere

valorizzato”.



“Come si può valorizzare il presente senza dare valore al passato? Non dimentichiamoci che un evento non rappresenta solo un’occasione di intrattenimento, ma è anche uno strumento che favorisce la valorizzazione territoriale e lo sviluppo turistico, la conoscenza e la promozione dell’immagine di un territorio - sottolinea Rocchi - come lista civica, ci impegneremo al massimo affinché il patrimonio storico politico di Capannoli e Santo Pietro venga valorizzato come merita. E lo abbiamo fatto oggi, posizionando in paese una foto (fornita da Federico Ferretti, che ringraziamo) che ricorda questa grande vittoria e che sicuramente farà tornare alla mente dei capannolesi bellissimi ricordi”.



“E’ triste vedere che nel percorso del Giro d’Italia, Capannoli non venga nemmeno nominata. Ancor più triste è vedere che una pagina così straordinaria del ciclismo di Capannoli e della Ferretti sia diventata, per l’ennesima volta, una questione politica e non di merito. Tre anni fa provammo a organizzare una manifestazione, in

occasione del cinquantesimo anniversario dalla vittoria, con l’amministrazione comunale - commenta Federico Ferretti - non trovammo un accordo e

organizzammo un evento collaterale nel quale invitammo alcune persone che facevano parte della squadra di allora. Scelte di questo genere sono lontane da

una sana logica e una sana gestione: si poteva semplicemente valorizzare un qualcosa di bello per la comunità”.