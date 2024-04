La direzione nazionale del Partito Democratico ha votato all'unanimità le liste per le prossime elezioni europee dell'8 e 9 giugno 2024. Tra i candidati della circoscrizione Centro, che comprende Toscana, Lazio, Marche e Umbria, ci sarà anche Antonio Mazzeo, pisano, attuale presidente del Consiglio regionale della Toscana. La lista sarà guidata dalla segretaria nazionale Elly Schlein, che ha deciso di correre come capolista nella circoscrizione Centro e nelle Isole.

"La candidatura di Antonio Mazzeo - afferma il segretario provinciale del Pd Oreste Sabatino - nasce sicuramente da un riconoscimento dell'attività e del lavoro svolto in questi anni per la nostra provincia e per l'intera Toscana. Il nostro territorio e partito hanno nuovamente un'opportunità di eleggere un proprio rappresentante al Parlamento europeo, auspico dunque che tutte e tutti potremmo lavorare per raggiungere questo obiettivo. Le elezioni europee di giugno sono un appuntamento importante e cruciale per il futuro del nostro Paese e dell'Europa. Le sfide e le crisi che abbiamo di fronte richiedono una risposta europea. Noi ci saremo anche in questa sfida, per una Toscana e un'Europa più forte, giusta, coesa e sostenibile".

Antonio Mazzeo ha annunciato e commentato la notizia ieri, 22 aprile, sul suo profino Facebook: "Ho accettato di mettermi a disposizione della nostra comunità per poter rappresentare la Toscana, tutta, e una parte fondamentale del nostro Paese che abbraccia costa, appennini, borghi, città, distretti produttivi, aree interne e centri d'innovazione. Lo farò convinto che si può e si deve costruire un'Europa capace di prendersi cura di ogni individuo. Un'Europa che sia quella dell'I Care di Don Milani, del sogno di Spinelli, della speranza di Sassoli. Un'Europa che sia, davvero, l'orizzonte possibile delle nuove generazioni. Sarà una sfida difficilissima ma al tempo stesso affascinante. La faremo insieme, come sempre, e io ci metterò tutta la passione, l'entusiasmo, l'energia e la voglia di poter restituire almeno un po' del tanto che ho ricevuto in questi anni. Si parte, allora. Scarpe comode e zaino in spalla. Insieme a tutte e tutti voi sarà un viaggio bellissimo".