Elezioni europee: Fratelli d'Italia apre la campagna elettorale a Pisa

Successo ieri sera all’hotel Galilei a Pisa per l’apertura della campagna elettorale di Fratelli d’Italia in vista delle elezioni europee e amministrative. Protagonista della serata il candidato di Fratelli d’Italia nella circoscrizione Centro Francesco Torselli. Sono intervenuti gli assessori del Comune di Pisa Filippo Bedini e Giulia Gambini, la coordinatrice provinciale Serena Bulleri e il consigliere regionale di Fratelli d’Italia e coordinatore cittadino FdI Diego Petrucci.

“Oltre 400 persone - dichiara Petrucci - si sono strette in un abbraccio a Francesco Torselli, il nostro candidato alle elezioni europee nella circoscrizione Centro.

A Pisa, in sei anni siamo riusciti a far cambiare volto alla città riappropriandoci degli spazi che erano stati presi d’assalto dalla microcriminalità, dando un nuovo volto al litorale, intercettando risorse fondamentali come gli 1,5 milioni di euro del FSC per le case popolari di Sant’Ermete. La nostra è una battaglia di libertà e un processo di rigenerazione che sta andando in porto in tante città toscane a partire da Pisa, e che vogliamo portare anche a livello regionale. Alla Toscana manca un sistema infrastrutturale che catapulti la nostra Regione nel terzo millennio”.

“Ringrazio sentitamente il partito di Fratelli d’Italia di Pisa per aver organizzato una iniziativa così importante. Adesso occorre trasformare questa partecipazione in consensi elettorali - ha detto Torselli - ovunque, così come ieri sera a Pisa, riscontro un forte entusiasmo per queste elezioni europee, i cittadini hanno la consapevolezza che l’Ue si trovi ad un bivio. Dopo aver cambiato colore all’Italia, il nostro partito è pronto a farlo anche in Europa”.