"L'Europa più vicina": i sindaci e i candidati delle amministrative a sostegno di Antonio Mazzeo

"In questi anni di impegno nelle amministrazioni e per i prossimi che ci aspettano abbiamo sperimentato l’importanza dell’Unione Europea per la realizzazione dei più importanti progetti di cambiamento dei nostri comuni. Tanti degli investimenti in ambito sociale, sportivo, culturale, sanitario sono stati possibili solo grazie ai fondi provenienti dall’Europa". Con queste parole prende le mosse l'endorsement dei sindaci e dei candidati sindaco di centrosinistra alle prossime elezioni amministrative in provincia di Pisa per Antonio Mazzeo.

L'attuale presidente del Consiglio regionale è in corsa per un seggio nel Parlamento europeo, nelle elezioni che si terranno l'8 e 9 giugno. "Insieme ad essi, abbiamo sempre saputo di avere alla guida del Consiglio regionale toscano una persona vicina che con il suo lavoro in Regione ci ha aiutato ad affrontare piccoli e grandi problemi delle nostre comunità. Abbiamo lavorato, costantemente, insieme per migliorare la vita dei nostri cittadini. Ed è per questo che vediamo nella candidatura di Antonio Mazzeo un’opportunità per tutto il nostro territorio".

"Avere un parlamentare europeo di Pisa che conosce a fondo i nostri problemi, le nostre esigenze, le prospettive della nostra provincia ci aiuterebbe ad avvicinare l’Europa, il luogo delle decisioni e degli indirizzi, a ciascuno dei nostri cittadini. Insieme potremo pensare e realizzare tanti dei progetti che animano le nostre campagne elettorali, i nostri mandati amministrativi".

"Ed è per questo, che oltre ad un voto al Partito Democratico, oltre ad esprimere le preferenze che più rispondano alle nostre sensibilità, chiediamo che una delle tre sia per Antonio Mazzeo. Chiediamo una preferenza per il nostro territorio, per le nostre comunità".

I firmatari dell'appello: Alderigi Cristiano - Sindaco di Calcinaia

Angori Massimiliano - Sindaco di Vecchiano

Bacci David - Candidato Sindaco di Crespina Lorenzana

Barbafieri Alessio - Sindaco di Lajatico

Brogi Francesca - Sindaca di Ponsacco

Bucci Mariangela - Candidata sindaca di Santa Croce

Buti Arianna - Sindaca di Buti

Capecchi Giovanni - Sindaco di Montopoli in Valdarno

Caprai Loris - Candidato Sindaco di Montescudaio

Carli Giamila - Sindaca di Santa Luce

Carmassi Dario - Sindaco di Bientina

Ciccarè Chiara - Candidata Sindaca di Casciana Terme Lari

Cionini Barbara - Candidata Sindaca di Capannoli

D’Addona Thomas - Sindaco di Crespina Lorenzana

Di Maio Sergio - Sindaco di San Giuliano Terme

Ferrucci Matteo - Sindaco di Vicopisano

Franconi Matteo - Sindaco di Pontedera

Giglioli Simone - Sindaco di San Miniato

Govi Francesco - Sindaco di Monteverdi

Grossi Federico - Candidato Sindaco di Castelfranco

Lupi Fabrizio - Candidato Sindaco di Ponsacco

Macelloni Renzo - Sindaco di Peccioli

Santi Giacomo - Sindaco di Volterra

Terreni Mirko - Sindaco di Casciana Terme Lari