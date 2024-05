Parte da Pisa la campagna elettorale del candidato al Parlamento Europeo Antonio Mazzeo

Antonio Mazzeo ha inaugurato ieri mattina, sabato 11 maggio, il comitato per la campagna elettorale che da ormai due settimane lo vede ufficialmente candidato al Parlamento Europeo per il Partito Democratico - Partito Socialista Europeo. Mazzeo è nella lista Pd dell’Italia Centrale che, oltre alla Toscana, di cui è presidente del Consiglio Regionale dal 2020, comprende anche le regioni Lazio, Marche e Umbria.

Antonio Mazzeo è arrivato al suo comitato in Corso Italia alla guida di una Fiat 500 ibrida di colore azzurro con le stelle gialle della bandiera dell’Unione, auto che lo accompagnerà in tutti gli appuntamenti elettorali per le strade del collegio. Presenti all’inaugurazione quasi 200 persone, fra i quali molti rappresentanti delle categorie economiche e dell’associazionismo cittadino, il segretario provinciale del Pd Oreste Sabatino, il coordinatore della segreteria comunale Vladimiro Basta, il senatore Dario Parrini oltre ai sindaci di Vecchiano (e presidente della Provincia) Massimiliano Angori, di San Miniato Simone Giglioli, di Buti Arianna Buti, Renzo Macelloni per Peccioli, Sergio Di Maio per San Giuliano Terme, Thomas D’Addona per Crespina-Lorenzana, oltre a diversi candidati sindaci e consiglieri dei Comuni pisani. Presenti, tra gli altri, anche il capogruppo in Consiglio Comunale a Pisa Matteo Trapani e i suoi colleghi a Palazzo Gambacorti Maria Antonietta Scognamiglio, Enrico Bruni e Marco Biondi.

"Ho accettato di candidarmi - dichiara Mazzeo - alle prossime elezioni Europee rispondendo alla richiesta del Partito Democratico nazionale e regionale, con i segretari Elly Schlein e Emiliano Fossi, di mettere in campo la squadra migliore, con l’obiettivo che il Pd della Toscana possa fare il miglior risultato d’Italia e che la nostra regione possa avere la rappresentanza più forte possibile all’interno del prossimo Parlamento Europeo. E’ una chiamata che ho accolto con entusiasmo e con la voglia di dare, come sempre, il miglior contributo possibile dopo aver ricevuto tanto dal Pd e dalla sua gente. E, non di meno, con la consapevolezza che proprio dall’Europa passeranno tante delle sfide decisive dei prossimi anni per tutti i nostri territori".

Rivolgendosi ai suoi sostenitori presenti in Corso Italia Mazzeo, ha spiegato che "il mio obiettivo sarà quello di rappresentare la Toscana tutta, quella che va dal mare alla montagna, dai borghi e dalle città. Tutte realtà che meritano di essere adeguatamente ascoltate e rappresentate a pieno, senza lasciare indietro nessuno. E’ quello che sto facendo da anni in Consiglio Regionale e che sono pronto a portare anche a Bruxelles".

Ultimo, ma non meno importante, un appello al voto sul suo territorio: "Non possiamo dividerci a neanche un mese delle elezioni amministrative ed europee. Condividiamo tutti la consapevolezza che il nostro avversario è la destra e a Pisa, in modo particolare, ci troviamo di fronte a un bivio: o essere rappresentati dalla destra della Ceccardi, che vuol ergere muri e discriminare, oppure scegliere e scrivere Mazzeo perché Pisa possa tornare ad essere protagonista e si possa davvero lavorare a un’Europa della pace, solidale, inclusiva, aperta, sostenibile e giusta, come la nostra meravigliosa Toscana".