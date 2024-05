"Sono orgogliosa della nostra campagna elettorale, una campagna ricca di emozioni, di sogni, di persone che hanno deciso di candidarsi con convinzione nella nostra lista civica 'Silvia Rocchi Sindaco' nel Comune di Capannoli e Santo Pietro. Donne e uomini, di ogni età, caratterizzati da un unico comun denominatore che racchiude insieme, coraggio, spirito di servizio, passione, determinazione, rigore politico, etico e morale. Questa è la premessa doverosa prima di fare chiarezza, perché purtroppo dobbiamo condividere anche con tutti i cittadini del nostro comune quello che sta succedendo dall’inizio della mia candidatura e ancor prima della formazione della lista stessa: sono ormai routinarie e all’ordine del giorno telefonate anonime minatorie con contenuti fortemente offensivi; attacchi lanciati via social da profili falsi con messaggi falsi e lesivi della mia persona e del mio operato".

La candidata 'Silvia Rocchi, appoggiata dal centrodestra e Italia Viva, denuncia la situazione: "Solo due giorni fa, a puro titolo esemplificativo, ho ricevuto l’ennesimo messaggio con accuse gravi e minacciose sulla mia vita privata. Mi chiedo: Capannoli e Santo Pietro si meritano questo basso livello di campagna elettorale? I nostri concittadini per quanto ancora dovranno continuare ad assistere a questo circo degli orrori che, invece di concentrarsi sui temi e sul futuro del nostro Comune, preferisce abbattere le persone con ogni mezzo? Noi, compresi i partiti che appoggiano la nostra lista civica, abbiamo sempre pensato che la nostra proposta dovesse partire dall’ascolto e l’inclusione di tutti, raccogliendo idee, progetti, necessità e sogni dei cittadini che vivono nel nostro territorio. Continueremo a fare la nostra campagna elettorale alla luce del sole, confortati e supportati dalle persone che, partecipando ai nostri incontri e condividendo il nostro progetto politico, ci danno la forza per andare avanti, senza accettare un compromesso a ribasso che nulla a che fare con la nostra visione di Capannoli e Santo Pietro in futuro. Tuteleremo in ogni modo la dignità e l’immagine delle persone che hanno deciso di partecipare alla campagna elettorale nella nostra lista mettendoci la faccia in prima persona: con educazione, rispetto e toni moderati ma, come ho già fatto, agendo per vie legali verso chi crede che la denigrazione, l’offesa e la minaccia siano l’unica strada per svolgere una campagna elettorale".