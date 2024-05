Elezioni europee: confronto tra candidati alla Stazione Leopolda

“Verso le elezioni europee: dialogo su pace, immigrazione e ambiente”. Sarà la Leopolda (Piazza Guerrazzi) ad ospitare martedì sera (28 maggio, ore 21), la tavola rotonda con i candidati delle liste della circoscrizione elettorale dell’Italia Centrale, per intendersi quelle su cui saranno chiamati ad esprimersi anche i cittadini pisani. E’ lì, infatti, che il centro studi i Cappuccini Acli Persone Comunità con il cartello delle associazioni organizzatrici della tavola rotonda, composto da Acli, Arci, cooperativa Aforisma, Azione Cattolica, Movimento Politico Per l’Unità, Ordine francescano secolare fraternita di Santa Croce in Fossabanda e Movimento Federalista Europeo, mettono al centro del dibattito, introdotto da Simone Paoli (docente di relazioni internazionali all’Università di Pisa) e moderato dalla giornalista Francesca Franceschi, tre temi centrali per il futuro dell’Unione e del continente, ossia pace, immigrazione e ambiente.

E’ stato invitato un candidato per ciascuna lista della circoscrizione Italia Centrale che interessa anche il territorio pisano. Hanno aderito Cristina Bibolotti (Azione-Siamo Europei), Gianluca Ferrara (Movimento 5 Stelle), Angelica Gatti (Pace, Terra Dignità), Enzo Pennetta (Democrazia Sovrana Popolare), Lucrezia Iurlaro (Alleanza Verdi e Sinistra), Sabrina Aguiari (Libertà) e Silvia Bertolucci (Stati Uniti d’Europa).