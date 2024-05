Tappa a Volterra per la segretaria Pd Elly Schlein

Tappa a Volterra ieri per la segretaria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein, candidata nella circoscrizione centro alle prossime Elezioni Europee.

L'esponente dem ha visita insieme al sindaco Giacomo Santi, candidato per il secondo mandato alle amministrative, l'area delle mura antiche colpita dal crollo domenica scorsa.

"È stato un incontro straordinario con la segretaria nazionale del PD, che ha affrontato temi cruciali come la difesa della sanità pubblica, il salario minimo e la difesa dei principi fondamentali della Costituzione - scrive Santi su Facebook - una visita veloce ma significativa e umanamente sentita, che ha reso l'incontro ancora più speciale e ha toccato profondamente la comunità, dimostrando un impegno tangibile e una solidarietà che ha risuonato nei cuori di ognuno di noi".

"Sono contento che la segretaria Schlein abbia scelto Volterra come una delle tappe del suo giro in Toscana. Innanzitutto per la sfida che proprio qui affronteremo e dove ci siamo impegnati per portare avanti il buon governo dell'attuale sindaco e candidato Giacomo Santi - commenta il segretario provinciale Pd Pisa Oreste Sabatino - ma è anche un segno di vicinanza da parte del partito nazionale dopo il crollo della cinta muraria di San Felice, a dimostrazione che nessun territorio

deve essere dimenticato, a maggior ragione Volterra, un fiore all'occhiello della provincia ma anche per la Toscana e l'Italia. A tal proposito il Comune ha già stanziato 80.000 euro per i primi interventi. Ora deve essere la Regione che, attraverso il presidente Giani che ha fatto un sopralluogo il giorno stesso del crollo, a fare la propria parte ma soprattutto il Governo, così da mettere in campo le risorse e le azioni nel più breve tempo possibile per i lavori di messa in sicurezza e restauro. La valorizzazione del patrimonio culturale di Volterra deve rimanere un punto fermo, non soltanto per il governo regionale ma anche nazionale".