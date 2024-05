Elezioni europee: incontro con i candidati Laura Silo e Sergio Pirozzi

'L'Europa che vogliamo', è il tema della conversazione con aperitivo scelto da Laura Silo e Sergio Pirozzi, candidati per la lista 'Libertà' alle prossime elezioni europee. L'incontro si terrà lunedì 27 maggio alle ore 17.30, presso il ristorante Il Turista in Piazza dell'Arcivescovado a Pisa, accanto alla splendida Piazza dei Miracoli. All'incontro partecipano Laura Silo, imprenditrice nel settore culturale, e Sergio Pirozzi, l’ex sindaco della città di Amatrice che nel 2016 fu sconvolta dal terremoto. Entrambi sono candidati alle elezioni europee dell'8 e 9 giugno prossimi nella lista Libertà col leader Cateno De Luca, nella circoscrizione Centro che

comprende le regioni di Toscana, Lazio, Umbria e Marche. Interverrà anche Andrea Buscemi, esponente del partito come commissario regionale per la Toscana e Fabrizio Manfredini leader del movimento Centro.

“L'Europa che vogliamo - sottolinea Laura Silo - è il tema dell'incontro, si tratterà di una conversazione tra amici che hanno a cuore le sorti del territorio in relazione alle dinamiche europee. Faremo una chiacchierata gustando un aperitivo in un posto immerso nella Piazza dei Miracoli che tutto il mondo conosce e ammira. Invito i cittadini a partecipare, ho già ricevuto molte adesioni, ma c'è ancora posto per tutti coloro che vorranno partecipare ad un momento di confronto e riflessione sui temi dell'Europa.”