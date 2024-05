Elezioni, il ministro Bernini torna a Pisa dopo le contestazioni degli ‘Studenti per la Palestina’: “Ma non è una sfida”

Il ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini è tornata a Pisa venerdì 24 maggio dopo la contestazione studentesca che l'ha accolta sabato scorso al suo arrivo presso il bar 'Lo Sfizio' di Borgo Stretto e che ha portato all'annullamento dell'incontro durante il quale Bernini avrebbe dovuto parlare di elezioni europee con militanti e simpatizzanti del partito.

L'incontro di venerdì si è infine tenuto presso il The Rif - Boutique Hotel, in via Andrea Pisano, alla presenza del segretario regionale di Forza Italia Toscana Marco Stella e del vicesindaco di Pisa, capogruppo di Forza Italia a Pisa e responsabile nazionale dipartimento cooperazione, Raffaella Bonsangue.

Il commento sulla contestazione di sabato 18 maggio e sulle manifestazioni pro Palestina

Bernini ha più volte sottolineato che la sua nuova presenza in città "non è una sfida a chi mi ha contestato la prima volta. Sono venuta a Pisa semplicemente perché ho lasciato un impegno in sospeso con i miei colleghi di partito". E rilancia la sua apertura al dialogo con i manifestanti pro Palestina, che ritiene essere "una netta minoranza, non un movimento nazionale", facendo sapere di essere disponibile a comunicare "con un portavoce che ne rappresenti le istanze: chiedo sempre di poter comunicare con dei referenti quando incontro gli studenti. Garantisco la libertà di manifestare e di contestare a patto di agire in modo democratico".

Le tende all'interno dei locali universitari, per la senatrice di Forza Italia, sono "manifestazioni legittime di dissenso. Inizialmente erano simbolo delle manifestazioni contro il caro affitti e abbiamo provveduto a effettuare un investimento di 1,3 miliardi di euro per costruire studentati, raggiungendo un numero mai visto fino a ora in due anni nella storia della Repubblica Italiana. Ora queste tende sono espressione di istanze a favore della causa palestinese, ed è legittimo che vi siano finché non diventano espressione di manifestazioni violente".

Per chiudere il capitolo istituzionale e aprire quello politico, Bernini commenta la scelta del rettore dell'Università di Pisa Zucchi riguardo la concessione di un Senato Accademico straordinario ai manifestanti pro Palestina fissato per il 28 maggio: "Mi sembra legittimo che il rettore, padrone di casa, prenda le sue decisioni. Finché l’attività didattica e formativa sono regolarmente garantite per me va tutto bene", mentre ha espresso critiche nei confronti dell'Imam Brahim Baya all'interno dell'Università di Torino durante l'occupazione dei pro Palestina: "Ritengo che non sia quello il luogo e non sia questo il momento, l'ho detto anche al rettore del Politecnico dove l'Imam avrebbe voluto trasferirsi. Tutti l’hanno vissuta più che come una preghiera, come un'occupazione".

Il capitolo elezioni europee

Sulle europee, il ministro Bernini non ha esitato a rispondere riguardo alle differenze di posizione con cio che ha espresso Roberto Vannacci, candidato per la Lega, durante la presentazione della sua autobiografia a Pisa giovedi 23 maggio, durante la quale il generale ha detto che "un esercito di difesa comune europeo sarebbe una scelta deleteria sia perché si perderebbe l'identità di ogni Paese che ha sue caratteristiche peculiari pur trovandosi all'interno dell'Unione Europea, sia perché costerebbe tantissimo anche a livello di scelte che ci potrebbero venire imposte dalla NATO". Per la senatrice questa divergenza di visione non è un problema perché "Forza Italia in Europa è nel Partito Popolare Europeo; il partito di Salvini appartiene a un’altra famiglia politica europea, quindi non ci sono ambiguità fin dal principio".

Questo è un elemento che potrebbe generare difficoltà nel replicare a livello europo l'alleanza con cui la destra governa a livello nazionale, elemento che Bernini non commenta, rimandando ogni ragionamento "a quando le urne saranno chiuse". L'appuntamento con le elezioni europee è ormai prossimo, e per la senatrice il voto a Forza Italia "è l'unico voto utile possibile in un sistema proporzionale, con tutto il rispetto per i nostri alleati di governo, ma la politica europa è diversa da quella interna e noi siamo da sempre, e sempre saremo, l’unico partito italiano fin dall’inizio inserito nella grande famiglia del Partito Popolare Europeo e quello con più attitudine a determinare degli equilibri in Europa con politiche inclusive e sostenibili e con un lavoro, per quanto mi riguarda, atto a produrre una ricerca sempre più sicura ma anche sempre più aperta. Non ci servono voti congelati".