Elezioni: Noi moderati in tour nel pisano

Giornata densa di appuntamenti elettorali quella di martedì 21 maggio per Noi moderati, il partito centrista che corre alle elezioni europee federato nelle liste di Forza Italia.

Il referente regionale Giorgio Silli, sottosegretario agli Esteri nel Governo Meloni, e Maria Chiara Fazio, vicepresidente nazionale del partito, candidati per le elezioni europee nel collegio dell’Italia centrale, accompagnati dal coordinatore provinciale Paolo D’Addario e da un gruppo di militanti e simpatizzanti, hanno visitato varie aziende del territorio: un’importante conceria a Santa Croce sull’Arno, un’innovativa azienda di integratori alimentari a Ponsacco e una bella azienda metalmeccanica a Capannoli. Con l’occasione, oltre a prendere visione della ricchezza imprenditoriale del territorio - e ad assicurare la disponibilità in particolare di Giorgio Silli per ampliare le possibilità di esplorare nuovi mercati - hanno incontrato diversi candidati sindaco dei vari Comuni dell’area, a cui hanno espresso il loro convinto sostegno: Roberto Giannoni (Santa Croce), Riccardo Froli (Fauglia), Matteo Arcenni (Terricciola) e, virtualmente, Daniele Ranfagna (Calcinaia), Gabriele

Gasperini (Ponsacco), Serena Sbrana (Calci) impossibilitati a intervenire. Ribadito anche l’appoggio a Ilaria Boggi (San Giuliano) alla cui candidatura era stata dedicato un evento già il 3 marzo. All’incontro era presente anche Silvia Valori, candidata civica sindaco della lista PER Castelfranco.



In particolare, a Pontedera, durante un incontro conviviale presso il ristorante Rewind, e subito dopo con una conferenza stampa presso il comitato elettorale del candidato sindaco Matteo Bagnoli, Giorgio Silli e Maria Chiara Fazio insieme allo stesso Bagnoli "hanno mostrato le opportunità che potrebbe avere la città con la svolta politico-amministrativa rappresentata da Bagnoli e dalla sua squadra". I due esponenti politici hanno spiegato le ragioni e il significato della loro candidatura europea nella lista comune con Forza Italia-Noi moderati nella locale sede di Forza Italia, in compagnia di Giorgio Petralli, commissario comunale di Forza Italia.

All’evento hanno preso parte anche i candidati di Noi moderati presenti nelle liste civiche o di partito che sostengono i vari sindaci: Caterina Crimeni a Calcinaia, Marco Mattonai a Ponsacco, Gabriele Campolo e Renato Tamburrini candidati a San Giuliano Terme.