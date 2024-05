Alle europee del prossimo 8 e 9 giugno, l'Italia eleggerà 76 deputati all'Aula di Strasburgo: è il terzo contingente nazionale più corposo dopo quelli tedesco e francese (96 e 81 europarlamentari rispettivamente). Nella circoscrizione Centro votano gli elettori di Toscana, Lazio, Marche e Umbria, i quali eleggono 15 eurodeputati sui 76 totali. Di seguito le liste dei principali partiti e alleanze che si presentano al voto.

Fratelli d'Italia

Nella lista di Fratelli d'Italia gli elettori della circoscrizione nordorientale troveranno questi nomi: Giorgia Meloni detta Giorgia (leader del partito nonché Presidente del Consiglio) in posizione di capolista, seguita dagli eurodeputati uscenti Nicola Procaccini e Maria Veronica Rossi. Presenti poi Carla Cappiello, Francesco Carducci Artenisio (detto Carducci), Dorina Casadei, Carlo Ciccioli, Civita Di Russo detta Civita, Mario Pellegrini, Anita Privitera, Antonella Sberna, Marco Squarta, Francesco Torselli, Stefano Tozzi e Manuel Vescovi.

Lega

Nella lista del Carroccio il generale Roberto Vannacci è capolista; ci sono due europarlamentari uscenti, Susanna Ceccardi e Anna Cinzia Bonfrisco, e un altro nome di peso cioè quello di Claudio Borghi. A seguire Mirco Carloni, Valeria Alessandrini, Mario Abbruzzese, Davide Bordoni, Franco Cardinale, Laura Cartaginese, Francesca Dionisi, Anna Menghi, Giovanna Miele, Antonio Tacconi e Matilde Tasselli.

Forza Italia e Noi moderati

La lista di Forza Italia e Noi moderati si apre col vicepremier Antonio Tajani in qualità di capolista, seguito da tre eurodeputati uscenti: Francesca Peppucci, Salvatore De Meo e Alessandra Mussolini. Gli altri nomi sono quelli di Giorgio Silli, Marco Baldassarri, Rossella Chiusaroli, Graziella Ciriaci, Valentina Corsetti, Maria Chiara Fazio, Jacopo Ferri, Alessandro Ghinelli, Lorenzo Grassini, Tiziana Pepe e Renata Polverini.

Partito democratico

Passando alle opposizioni, il Partito democratico candida come capolista in questa circoscrizione la segretaria Elly Schlein, seguita dall'ex segretario Nicola Zingaretti e dal sindaco di Firenze Dario Nardella. Nel resto della lista, oltre alle tre eurodeputate uscenti Camilla Laureti, Beatrice Covassi e Daniela Rondinelli, ci sono l'ex direttore di Avvenire Marco Tarquinio, il sindaco di Pesaro Matteo Ricci e poi Elena Improta, Humberto Insolera, Alessia Morani, Marco Pacciotti, Teresa Bartoli, Antonio Mazzeo e Michele Franchi.

Movimento 5 stelle

Per i pentastellati non ci sarà la candidatura del leader Giuseppe Conte in nessuna circoscrizione. Nel collegio centrale la capolista sarà Carolina Morace, seguita da Dario Tamburrano, Gianluca Ferrara, Giovanna Basile, Giusy Esposito, Valentina Fazio, Federica Lauretti, Giuliano Pacetti, Stefania Volpi, Sergio Romagnoli, Mirella Emiliozzi, Valentina Pococacio, Emanuele Ceccato, Luca Alloatti e Stefano Cecere.

Verdi e sinistra

L'Alleanza verdi e sinistra (Avs) replicherà alle europee il modello unitario che segue in Italia, presentando i candidati in una lista unica per l'emiciclo di Strasburgo. Capolista l'ex primo cittadino di Roma Ignazio Marino, mentre l'eurodeputato uscente Massimiliano Smeriglio è in terza posizione. Ci sono poi Marilena Grassadonia, Luca Boccoli, Francesca Arca, Cecilia Bassi, Paola Bernasconi, Luciano Conte (detto Lucio), Lucrezia Iurlaro, Antonio Natali, Christian Raimo, Agnese Santarelli, Sabrina Santelli, Pierluigi Vossi e Sergio Ulgiati.

Stati uniti d'Europa

La lista di scopo di Italia viva, +Europa, Partito socialista, Radicali, L'Italia c'è e Libdem ha messo capolista nella circoscrizione centrale Gian Domenico Caiazza, seguito da Emma Bonino e, all'ultimo posto, Matteo Renzi. In mezzo anche Marietta Tidei, Eric Mauritin Jozsef, Emanuela Pistoia, Rosa Di Giorgi, Olga Surinova, Gerardo Stefanelli, Gianluca Misuraca, Silvia Bertolucci, Manuela Albertella, Giuseppina Bonaviri, Francesco Cappelletti e Tiziano Busca.

Azione

L'altra lista del centro liberale è quella di Azione (denominata 'Siamo europei'), dove Carlo Calenda si candida come capolista seguito dall'ex ministro alle pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti e da Alessio D'Amato, Cristina Bibolotti, Vincenzo Camporini, Nataliya Kudryk, Germano Craia, Barbara Masini, Massimo Seri, Debora Pacifici, Luciano Spigliantini, Rossella Pera, Umberto Trenta, Gabriella Ga Yeng Zanzanaini e Luca Pietro Ungaro.

Pace terra e dignità

Da ultimo c'è il listone 'antisistema' della sinistra radicale creato da Michele Santoro. Fra i nomi anche il vignettista Vauro. La lista per la circoscrizione Centro: Michele Santoro, Benedetta Sabene, Raniero Luigi La Valle, Fabio Alberti, Ginevra Bompiani, Giulia Ciafrei, Angelica Gatti, Ali Khalil detto Ali Rashid, Marta Grand, Roberto Mancini, Elena Mazzoni, Tiziano Rea, Rita Scapinelli, Vauro Senesi detto Vauro, Roberta Sforza.