"Il Partito Democratico si attesta come primo partito a Pisa e raccoglie da solo lo stesso consenso della somma di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia che crollano rispetto alle percentuali nazionali e regionali. Un segnale importante che ci porta ancora di più a continuare a lavorare insieme alle altre forze di opposizione per costruire un'alternativa a questa destra ormai assente a Pisa". Commenta così i risultati delle elezioni europee il capogruppo in Consiglio comunale del Pd Matteo Trapani. "Il partito del sindaco, lo stesso di Vannacci, la Lega - insiste - è ormai ai minimi storici e il Pd vince anche nei seggi più complicati. Oltre all'effetto nazionale c'è però un voto specifico sulla gestione della città con alcuni assessorati ancora assenti o addirittura che in questi mesi hanno evidenziato la loro inconsistenza. Una città insicura e con servizi in ambito sociale scarsi, una città senza politiche ambientali, dove la Tari va alle stelle e le strade sono sempre più sporche e degradate, una città senza investimenti seri sui servizi scolastici".

Proseguendo sulla lettura locale, Trapani richiama all'impegno il centrosinistra e il Pd stesso: "Tutto ciò deve però farci continuare con forza in questa opera di rinnovamento capace di portare di nuovo a Pisa sviluppo, cultura e investimenti. Un lavoro che viene fatto in Consiglio e nei quartieri, grazie al contributo di molti cittadini, insieme alle altre forze di coalizione, e che dovrà intensificarsi nel partito. Un ringraziamento ai candidati che si sono messi a disposizione e in particolare alla segretaria nazionale Schlein, al nostro candidato sul territorio, Mazzeo, che ha fatto un ottimo risultato e contribuito in modo generoso e tenace al risultato, e a Nardella, toscano che rappresenterà con forza la nostra Regione in Europa. Due le sfide che abbiamo davanti e sulle quali necessario puntare lo sguardo dopo le amministrative odierne: le regionali del 2025 e le prossime amministrative a Pisa. Un risultato ottimo anche in Regione dove l'impegno del Pd è stato massimo. Questi risultati credo ripaghino il lavoro di tutti noi e la fiducia che ci hanno dato gli elettori dovrà tramutarsi sempre di più in forza di proposta".