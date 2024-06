Elezioni europee: i risultati a Pisa

Se a livello nazionale, per quanto riguarda le elezioni europee, Fratelli d'Italia si attesta al 28,8% (quando mancano ancora un migliaio di sezioni da scrutinare), seguito da Pd al 24,02%, Movimento Cinque Stelle al 9,95%, Forza Italia al 9,72%, Lega al 9,12% e Alleanza Verdi e Sinistra al 6,63%, è diversa la situazione in Toscana e in provincia di Pisa.



A livello regionale (la Toscana fa parte della circoscrizione dell'Italia centrale), i cittadini toscani hanno scelto il Partito Democratico come primo partito (31,90%), seguito da Fratelli d'italia al 27,43% e dal Movimento Cinque Stelle con l'8,22% delle preferenze.

A livello provinciale è ancora il Pd ad ottenere più voti (32,01%) seguito sempre dal partito di Giorgia Meloni (27,68%).

Nel Comune di Pisa, vince ancora il Pd (33,59%) che stacca Fratelli d'Italia (22,42%), seguono a distanza Alleanza Verdi Sinistra (11,69%), poi Movimento Cinque Stelle (8,41%), Lega (5,85%), Forza Italia (4,79%).