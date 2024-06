Elezioni europee, Sinistra Italiana: "Grazie ai 4537 cittadini pisani"

"Ringraziamo le 4537 persone che a Pisa hanno riposto la fiducia nel progetto che a partire dalle scorse elezioni politiche non smettiamo di continuare a rafforzare". E' quanto dichiara Andrea Aretini, il coordinatore del circolo di Sinistra Italiana, in merito ai risultati relativamente al Comune di Pisa della lista Alleanza Verdi e Sinistra alle elezioni europee (11,69%). "È la costruzione di una forza di sinistra, ambientalista, che guardi con attenzione e determinazione alla prospettiva della pace e ai diritti. È uno sforzo che viene riconosciuto e premiato, a Pisa e in tutto il paese".



Luigi Sofia, capogruppo in Consiglio Comunale, aggiunge: "Mentre il campo progressista si rafforza, e questo non può che rappresentare una buona notizia, è impossibile ignorare l'avanzata delle destre in Europa e un consolidamento del consenso della destra italiana. Appare ancora più urgente, a Pisa come in tutto il paese, rafforzare la coesione delle forze dell'area progressista per offrire alle persone un'alternativa al governo della città e del paese".

"Non possiamo, inoltre, non guardare con preoccupazione ai dati dell'astensionismo, che ci lasciano un quadro in cui si sono recati al seggio poco meno della metà degli aventi diritto - aggiunge Aretini - è un numero su cui è necessario continuare a costruire una riflessione, anche per comprendere quale ruolo la politica e una forza come la nostra devono svolgere nel riportare quella fetta di paese a votare".

"Da qui ripartiamo, ringraziando di nuovo chi ha avuto il coraggio di osare, rafforzando il nostro progetto politico" conclude Luigi Sofia.