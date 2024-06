Europee, Susanna Ceccardi esulta: "Altri 5 anni a Bruxelles per difendere i diritti degli italiani"

Susanna Ceccardi affida tutta la sua gioia alla propria pagina Facebook ufficiale: "Più di 33mila preferenze nel collegio. In Toscana sono la più votata del centrodestra dopo i capolista Meloni e Vannacci. Questo era il mio obiettivo e lo abbiamo raggiunto insieme. Sono pronta ad altri 5 anni di battaglie a Bruxelles, sempre al vostro fianco, senza mollare mai di un centimetro. Grazie".

Con queste parole la deputata leghista festeggia la conferma, per il prossimo quinquennio, all'interno dell'assemblea parlamentare europea. L'ex sindaca di Cascina ha ottenuto 33.508 preferenze dagli elettori del collegio dell'Italia Centrale, piazzandosi alle spalle di Roberto Vannacci, capolista della Lega (114.689 voti) e Giorgia Meloni, capolista di Fratelli d'Italia (597.092 voti).

"Desideriamo congratularci con Susanna Ceccardi per l’eccellente risultato conseguito, che la vede come la più votata in Toscana dopo Meloni e Vannacci, superando come preferenze anche Tajani" affermano l'Onorevole Tiziana Nisini ed Elena Meini, rispettivamente Vicesegretario regionale e Capogruppo in Consiglio regionale della Lega.

"Una valanga di voti che testimoniano palesemente l’apprezzamento degli elettori per il grande lavoro fatto in Europa, sempre con uno sguardo di particolare e concreta attenzione per la nostra Regione - proseguono le esponenti leghiste - Susanna non ha, anche in questa occasione, lesinato l’impegno, dialogando costruttivamente con moltissime persone, sia nelle grandi città che nei piccoli borghi toscani".

"Una donna di valore, preparata e determinata che, da anni, è la portabandiera della Lega in Toscana - concludono Nisini e Meini - Siamo, dunque, unitamente ai militanti e sostenitori toscani della Lega, veramente orgogliosi di lei".