Susanna Ceccardi esulta per la riconferma in Europa, fra grazie e vaffa

"Ora è ufficiale: altri 5 anni in difesa degli italiani a Bruxelles! Tantissimi grazie e qualche vaffanculo". Con queste parole scritte sul proprio profilo Facebook Susann Ceccardi conferma la propria rielezione al Parlamento Europeo, dopo che il capolista nelle liste Roberto Vannacci ha scelto la circoscrizione nord ovest, facendo così scalare il posto per la ex sindaco di Cascina, terza in termini di preferenze dopo la leader Fdi Giorgia Meloni e il generale candidato numero uno della Lega.

Un messaggio celebrativo, quello della Ceccardi, con diversi riferimenti polemici. Dopo l'attacco menzionato, prosegue con: "Grazie a tutti i militanti, i sostenitori, le persone che ancora una volta hanno creduto in me e hanno messo l'anima in questa campagna elettorale senza chiedere nulla in cambio. Grazie al mio staff che con competenza e passione ha affrontato il periodo difficile della campagna elettorale senza mollare mai. Grazie a Matteo Salvini che ancora una volta ha dimostrato che la Lega è un movimento in salute e pronto ad affrontare nuove e importantissime sfide. Grazie soprattutto ad Andrea e Kinzica che mi hanno sostenuta con amore e comprensione".

Poi gli attacchi, agli oppositori ma anche in generale ad altri colleghi eletti di diverso credo politico: "Qualche vaffa i gufi, gli invidiosi, gli opportunisti se lo meriterebbero, ma siccome le serpi strisciano e le aquile volano alto... non mi ricordo nemmeno le vostre facce. Continuate a strisciare! Saranno 5 anni impegnativi. Non mi spaventa la fatica e il lavoro. In parlamento europeo ho già visto girare alcuni nuovi mostri appena eletti e siccome c'è anche qualche personaggio poco raccomandabile forse sarà bene rispolverare il mio spray al peperoncino per la difesa personale, non si sa mai!".