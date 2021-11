Al via il congresso per il Pd di San Giuliano Terme

Inizieranno sabato 13 novembre le consultazioni che porteranno al rinnovo dei segretari e dei direttivi dei circoli territoriali di San Giuliano Terme, oltre che alla nomina del segretario dell'Unione comunale e del segretario provinciale del Partito Democratico, per la quale è candidato Oreste Sabatino. Per la segreteria comunale sangiulianese il partito ha espresso la candidatura di Leonardo Ulivieri, 36 anni e residente nella frazione di Campo, membro della segreteria uscente.

Le votazioni si terranno partendo dai circoli di San Giuliano Terme e Gello, sabato 13 novembre dalle 15 alle 18 nella sede del partito in via Shelley 26 nella frazione capoluogo. Domenica dalle 9 alle 12 sarà la volta dei circoli Lungomonte, Pontasserchio e Pappiana al Circolo Arci 90 di via Lenin. Martedì 16 novembre, ad Asciano, dalle 17 alle 20 al Circolo La Valle e mercoledì 17 novembre dalle 17 alle 20 al Circolo Globo Verde. A Metato, venerdì 19 novembre dalle 17 alle 20 al Circolo Arci di via Cuoco e chiuderà il Circolo Lungarno sabato 20 novembre dalle 15 alle 18 al Circolo Arci di Campo. Hanno diritto di voto tutti gli iscritti ai Circoli certificati dal Partito Democratico al 30 settembre 2021.