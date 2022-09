Elezioni politiche 2022: l'affluenza a Pisa alle ore 12

Sono in corso le votazioni, oggi 25 settembre fino alle ore 23, per eleggere il nuovo Parlamento italiano, che sarà composto da 200 senatori e 400 deputati.

Alle ore 12, primo momento di valutazione dell'affluenza, nella provincia di Pisa è andato alle urne il 21,69% degli aventi diritto. Nel 2018 la percentuale era del 21,34%. Il dato regionale si attesta al 22,33%, nel 2018 era stato del 21,17%.

Nel Comune di Pisa, capoluogo che avrà anche le lezioni amministrative nel 2023, ha votato il 23,53%% degli elettori (21,34 nel 2018). La forbice negli altri comuni va dal 23,97% di Castelnuovo Val di Cecina al 17,05% di Orciano Pisano.

Il necessario per votare

Per essere ammessi al voto gli elettori dovranno esibire la Tessera elettorale unitamente ad un documento di riconoscimento rilasciato dalla Pubblica Amministrazione munito di fotografia. Sono a disposizione del cittadino, nel Comune di Pisa, orari estesi degli uffici competenti per rinnovare la tessera elettorale e attivare le forme di supporto al voto, come il voto per non deambulanti e il voto assistito.