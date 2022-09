Elezioni, il Partito Democratico strada per strada: gli appuntamenti sul territorio

"In quest'ultima settimana di campagna elettorale saremo sul territorio, dedicandoci all'ascolto di chi lo vive e lo anima". E' quanto afferma il segretario provinciale del PD Oreste Sabatino.

"Abbiamo aperto l'ultima settimana di campagna elettorale in vista del 25 settembre con una cena elettorale che si è tenuta al Parco della Fornace, alla quale erano presenti 300 persone tra iscritti, simpatizzanti, militanti insieme anche ai candidati Simona Bonafè, Stefano Ceccanti, Andrea Marcucci e Ylenia Zambito. La comunità del Partito Democratico c'è, è viva, con l'intenzione di stare strada per strada, tra le persone, per convincere gli indecisi fino all'ultimo secondo e motivare ancora di più chi già ha scelto di stare dalla parte di un Italia più giusta, più equa, più progressista" prosegue Sabatino.

"Anche in Toscana si dovrà scegliere se stare con chi sceglie la libertà o con chi vuole le politiche repressive della destra che vorrebbe un'Italia chiusa e isolata - aggiunge il segretario provinciale del Pd - una politica attenta ai territori, alle persone, con proposte concrete e realizzabili, ma allo stesso tempo non nazionalista e sovranista è possibile e necessaria, ora più che mai. Nei nostri collegi la partita è ancora aperta, non lasciamoci sfuggire l'occasione di eleggere i rappresentanti che Pisa e il nostro territorio meritano".



I prossimi appuntamenti del Pd sul territorio sono:



- Lunedì 19 ore 17.30 a Pomarance (Piazza Sant'Anna) con Caterina Bini, Stefano Ceccanti e Ylenia Zambito per discutere di Caro energia.



- Martedi 20 ore 18.30 a Cascina (Piazza dei caduti) con Stefano Ceccanti, Vannino Chiti, Antonio Mazzeo e Ylenia Zambito.



- Martedì 20 ore 21 a Pisa (circolo arci Pisanova) il Partito Democratico incontra il terzo settore e la cittadinanza attiva insieme a Stefano Ceccanti e Andrea Marcucci.