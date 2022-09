Elezioni, Bonsangue (FI): "Mille euro al mese di pensione per mamme e nonne"

“Chi è in grado di andare a lavorare deve andare a lavorare: il reddito di cittadinanza non ha senso, se non quello di scoraggiare il lavoro. La priorità deve essere aiutare chi non è in grado di lavorare: sarà questa per noi la priorità in ambito sociale”. Lo dichiara Raffaella Bonsangue, candidata capolista per la Camera dei Deputati per Forza Italia nel collegio plurinominale di Pisa, Empolese e Firenze (P03).

“Per questo - spiega Bonsague - abbiamo intenzione di proporre 1.000 euro al mese di pensione alle mamme per 13 mensilità e, allo stesso tempo, 1000 euro al mese di pensione alle nonne per 13 mensilità. E’ necessario inoltre portare a 1000 euro le pensioni minime, per 13 mensilità. Un provvedimento che l’allora governo Berlusconi aveva avviato, e che noi di Forza Italia intendiamo portare in fondo”. Un’attenzione al tema della terza età che da sempre sta a cuore a Raffaella Bonsangue, vicesindaco nella città della Torre. “Non a caso - ricorda - come Comune di Pisa abbiamo istituito e confermato negli anni il bonus anziani, col quale elargiamo un contributo mensile di 200 euro per 12 mesi a quegli anziani che non riescono ad arrivare a fine mese con la loro pensione”.“Tra le nostre proposte - prosegue Bonsangue - anche quella di portare a 1000 euro per 13 mensilità anche per pensioni di invalidità. E’ inoltre necessario un programma di odontoiatria sociale per gli anziani che non possono permetterselo, agevolare l’accesso alle Rsa e rafforzare le tutele per gli accompagnatori".L’attenzione per il sociale, per Raffaella Bonsangue, passa anche per l’istituzione di un “Ministero della terza età e dal Garante dei diritti per la terza età. Dobbiamo inoltre schierarci senza tentennamenti - afferma - dalla parte dei disabili, per bandire la segregazione, combattere l’abbandono, dare concretezza all’uguaglianza delle opportunità e all’inclusione sociale e sostenere i Comuni nell’abbattimento delle barriere architettoniche”.In questo senso Bonsague ricorda una delle iniziativa portate avanti in questi ultimi anni come vicesindaco del Comune di Pisa: “Abbiamo avviato un progetto denominato ‘Mare senza barriere’, a Tirrenia, teso anche alla costruzione di una passerella per accompagnare le persone disabili in acqua”, conclude l’esponente di Forza Italia.