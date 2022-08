I candidati di Alleanza Verdi Sinistra si presentano alla cittadinanza

Al via la campagna elettorale su Pisa e provincia per i candidati e le candidate dell'Alleanza Verdi Sinistra che, a partire dal segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni capolista per il collegio proporzionale Pisa Firenze, si presenteranno alla stampa.

Saranno presenti gli altri candidati della lista, tra i quali Dario Danti, assessore alla Cultura a Volterra, per SI, e Lucia Scatena, vicesindaco di San Giuliano Terme, candidata indipendente. Per Europa Verde sarà presente Eros Tetti, coordinatore regionale e capolista della lista Verdi Sinistra al collegio proporzionale della Toscana per il Senato. Appuntamento nella città toscana domani pomeriggio giovedi 1 settembre alle ore 16 allo spazio OpenPI in piazza Vittorio Emanuele.