Povertà, ambiente, legalità e rapporti tra politica e cittadini: candidati a confronto al Parco dei Cappuccini

Quattro temi: la crescita delle povertà e delle disuguaglianze, ambiente ed energia, legalità, mafie e corruzione e il rapporto fra politica e territorio e la crescente distanza dei cittadini da partiti e istituzioni. Altrettante domande, tre minuti per rispondere a ciascuna di esse e sei candidati pisani alle politiche del 25 settembre. Tornano gli 'Incontri per gente comune' organizzati dal Centro Studi I Cappuccini, promosso da un articolato cartello di associazioni, organismi pastorali, realtà del terzo settore e imprenditoriali del territorio pisano.

L’appuntamento è per domani sera, martedì 25 settembre, alle 21.15 nel Parco dei Cappuccini (via dei Cappuccini, 2 b Pisa) nel quartiere di San Giusto. Ci saranno Claudio Loconsole per il Movimento 5 Stelle, Federico Oliveri per Unione Popolare, Michele Passarelli per Azione-Italia Viva, Francesco Sale per Italia Sovrana e Popolare, Ylenia Zambito per la coazione di centro sinistra (Partito Democratico, Italia Democratica e Progressista, Impegno Civico, Centro Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra e +Europa) ed Edoardo Ziello per quella di centro-destra (Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Noi Moderati, Toti-Brugnaro-UdC).

L'iniziativa è promosso da Centro Studi iCappuccini Acli Persone Comunità insieme a Acli Sede Provinciale di Pisa, Azione Cattolica diocesana Pisa, Bilanci di Giustizia, Caritas Pisa, CittadinazAttiva Pisa, Libera Pisa, Movimento Politico Per l'Unità, Ora Legale odv, coop. Aforisma, Ordine Francescano Secolare - Fraternità Santa Croce in Fossabanda, Pastorale Sociale e del Lavoro, cooperative sociali Alzaia e Il Simbolo, l'Informazione giovane e Nucleo Acli Carlo Ciucci.