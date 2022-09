Elezioni, alla Stazione Leopolda candidati a confronto sull'Europa

Fe 9-5, comitato per la Federazione europea di Pisa, in collaborazione con il Movimento federalista europeo (Mfe) Pisa, organizza per giovedì 15 settembre alle ore 18, presso la Stazione Leopolda, un confronto tra candidate e candidati al Parlamento in occasione delle prossime elezioni politiche. Alla fine sarà offerto un aperitivo.

Hanno confermato la propria presenza i candidati Marco Taradash di +Europa (Senato), Michele Passarelli Lio di Azione-Iv (Camera), Stefano Ceccanti del Pd (Camera). Tra gli invitati in attesa di conferma il deputato della Lega Ziello (Camera). L'iniziativa è ospitata da Spazio Europa 22, l'evento annuale di festa del Mfe.

"All’appuntamento elettorale del 25 settembre non si decideranno le sorti del nostro Paese sulla base di scelte interne nazionali riconducibili all’alternativa classica tra destra o sinistra - spiegano gli organizzatori - le sfide che l’Italia deve affrontare hanno innanzitutto una dimensione europea e mondiale: esse riguardano la pace o la guerra, la libertà o la sottomissione, la democrazia o l’autocrazia, il progresso o la reazione; e dipendono innanzitutto dalla nostra capacità di perseguire e difendere i nostri valori e il nostro modello politico uniti come Europei, perché nessun Paese ha la possibilità di farlo da solo".

"L’Italia ha un ruolo determinante all’interno dell’Unione europea - proseguono - per questo la vera posta in gioco il 25 settembre riguarda innanzitutto la credibilità che avrà il prossimo governo a livello europeo e l’impegno che saprà mettere in campo per rafforzare l’UE e avviare la costruzione dell’Unione politica federale".

"Qualsiasi scelta di politica nazionale che non sia coerente con questo obiettivo mina i veri interessi dei cittadini, che invitiamo a partecipare numerosi all'iniziativa di giovedì" concludono gli organizzatori di Fe 9-5 e Mfe.