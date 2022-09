Elezioni, Michele Passarelli Lio sul caro bollette: "Un Fondo Nazionale per sostenere le famiglie"

"In tanti, direi tutti, stiamo proponendo soluzioni per il problema del caro bollette che sta drammaticamente investendo la vita delle famiglie e delle imprese italiane. Tante soluzioni, proposte, ma nessuna che dia un segnale concreto e reale immediatamente da parte della politica". Per Michele Passarelli Lio, candidato del Terzo Polo nel collegio uninominale di Pisa, un intervento immediatamente attuabile c'è.

"Da parte di chi si candida a governare il Paese credo sia necessario offrire non solo idee ma anche un sostegno materiale a chi oggi si trova a dover scegliere se pagare una bolletta o fare la spesa, se continuare a lavorare con costi quintuplicati oppure chiudere ed aspettare che passi la tempesta. Un segnale importante dal punto di vista sia economico, ma principalmente culturale, sarebbe a mio avviso la creazione di un Fondo Nazionale, per aiutare le famiglie e le imprese in difficoltà, un fondo aperto alle donazioni di chiunque, ma nel quale ogni parlamentare si impegni già oggi, in campagna elettorale, a versare almeno una mensilità della propria indennità futura".

"La politica - prosegue il candidato del Terzo Polo - deve, a mio avviso, dare segnali concreti ed immediati per risolvere i problemi. Ritengo che questa, insieme alle tante idee per la soluzione a medio/lungo periodo, possa essere una mossa che riavvicini ai cittadini e mi impegno, sin da subito a rispettarla in caso di elezione".