Elezioni 2022, Bonsangue (FI) a Volterra: "Tutela Made in Italy e maggiori infrastrutture per Toscana"

"Tutela dei marchi e dei brevetti, difesa del Made in Italy contro il fenomeno dell’Italian sounding. Difesa della produzione in Italia e sostegno alla penetrazione delle aziende italiane nei mercati esteri. Promozione e rilancio dell’artigianato e dell’impresa anche come prospettiva lavorativa per le nuove generazioni. Maggiori investimenti sulle infrastrutture e sulla sanità di prossimità". Sono gli impegni presi da Raffaella Bonsangue, candidata capolista per la Camera dei Deputati per Forza Italia nel collegio plurinominale di Pisa, Empolese e Firenze ( P03), in visita a Volterra.

"Ho avuto modo di visitare la splendida cittadina capitale toscana della cultura 2022, negli scorsi giorni. Per le vie del borgo - racconta Bonsangue - è possibile visitare botteghe artigiane che lavorano l’alabastro, dove la sapienza si tramanda di padre in figlio, respirando un'atmosfera senza tempo. Qui artigianato ed arte si fondono: la mano dell’uomo crea oggetti affascinanti, con una lucentezza straordinaria, amati in tutto il mondo. L’artigianato artistico è un importante patrimonio italiano e noi continueremo a difenderlo".

Il sostegno al Made In Italy, per Bonsangue, è legato anche al tema del sostegno dell’impiego per i giovani. "Dobbiamo portare i contratti di apprendistato, praticantato e tempo determinato almeno a 1000 euro. Allo stesso tempo vanno agevolate le imprese che elargiscono contratti ai giovani, investendo su decontribuzione e percorsi di formazione, oltre che sulla semplificazione delle procedure burocratiche di accesso". Il supporto all'imprenditoria giovanile è un altro dei punti caldi: "Servono incentivi per la creazione di start up, artigianali, tecnologiche e/o a valenza sociale, anche attraverso strumenti di finanza innovativa. Devono inoltre essere potenziati gli strumenti di finanziamento per esperienze formative e lavorative all'estero per giovani diplomati e laureati, finalizzate però al reimpiego sul territorio nazionale delle competenze acquisite".

"Volterra e la Toscana - dice Bonsangue - offrono scorci meravigliosi, unici nel loro genere. Anche per questo è importante incentivare chi vive in un piccolo borgo, assicurando una sanità di prossimità: il cittadino deve incontrare le risposte ai propri bisogni entro un raggio di qualche chilometro da casa: questo vale anche e soprattutto per l’assistenza sanitaria. Case della salute, ospedali di comunità e farmacie multi-servizi diventano i nodi principali di presa in carico della salute dei cittadini".

Tra i temi toccati a Volterra dall’esponente di Forza Italia anche quello delle infrastrutture. "Arrivare a Volterra in auto - racconta Bonsangue - è un vero e proprio ‘viaggio’. Ancora oggi parte della Toscana, soprattutto il sud, è mal collegata. E questo va a discapito di centri di eccellenza, come Volterra ad esempio, che meriterebbe di poter essere visitata in maniera più agevole. Tra gli impegni che prenderemo al governo c'è la realizzazione dell’alta velocità ferroviaria lungo la dorsale adriatica e tirrenica. Ma anche investimenti determinati su strade, porti, ferrovie e centri logistici, al servizio dei cittadini, delle imprese, dell’agroalimentare e dei flussi commerciali".