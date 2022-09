Elezioni, Fratelli d'Italia inaugura il comitato elettorale a Pontedera

Entusiasmo e voglia di cambiamento all'inaugurazione del comitato elettorale di Fratelli d'Italia in piazza Martiri della Libertà a Pontedera.

I candidati alla Camera dei Deputati, Matteo Bagnoli e Giulia Gambini, hanno rivendicato il programma di governo di Fratelli d'Italia, "concentrato sulle reali esigenze dei cittadini".

"In questo momento drammatico bisogna abbandonare la retorica e passare, definitivamente, ai fatti. Atti concreti che hanno l'obiettivo di colmare le difficoltà che affliggono la cittadinanza" sostengono i due esponenti di Fdi.

Matteo Bagnoli ha evidenziato le innumerevoli potenzialità del territorio per troppo tempo trascurate e penalizzate: "La prospettiva deve essere ribaltata, mettendo al primo posto dell'agenda di governo le azioni necessarie per ridare prospettive reali al tessuto produttivo, ricco di eccellenze".

Il programma di Fdi ha dunque l'obiettivo di "conferire nuova competitività e ricchezza a queste realtà, partendo dal risanamento delle infrastrutture e dalla diminuzione della pressione fiscale. Soluzioni di buon senso, concrete, realizzabili e pensate per sostenere imprese e famiglie".

"Differentemente dalla Sinistra, che si conferma incapace di fare proposte e che definisce, come unico punto di programma, quello della demonizzazione e della mistificazione dell'avversario politico, Fratelli d'Italia è pronto a portare al governo dell'Italia l'esperienza della buona amministrazione" afferma Gambini, capogruppo di Fratelli d'Italia in maggioranza a Pisa, e conclude: "Il partito ha tutte le competenze per risollevare la nazione".