Elezioni, Fratelli d'Italia punta sulla geotermia

“La questione energetica è centrale di questi tempi. La geotermia è un patrimonio mondiale a disposizione della Toscana, eppure sembrerebbe che chi governa non se ne sia accorto!”. Una delegazione di Fratelli d'Italia, composta dal consigliere regionale Diego Petrucci e dai candidati di Fdi alla Camera, nella circoscrizione pisana, Giulia Gambini e Matteo Bagnoli, ha effettuato un sopralluogo nelle zone geotermiche.

“La geotermia ad oggi rappresenta il 3% dell'approvigionamento nazionale dell'energia elettrica ma ha le potenzialità per raddoppiare la propria produzione. Tra l’altro va ricordato - sottolinea il consigliere regionale Diego Petrucci che si sta battendo in Regione su questo tema - che tra le energie rinnovabili la geotermia è quella più continua: a disposizione 24h il giorno per 365 giorni l’anno perché non subisce condizionamenti stagionali o meteorologici a differenza di solare, eolico e idroelettrico. La geotermia va comunque coltivata con scienza e coscienza e in modo da rispettare i pozzi geotermici".

"Questa fonte energetica non è mai stata tenuta in dovuta considerazione dalle amministrazioni regionali e neanche dai governi nazionali, sebbene si tratti di una specificità della sola Toscana, è stata utilizzata senza la piena comprensione del valore e del potenziale che ha. C’è il rischio che nel 2024 scadano le concessioni senza che nel frattempo sia stato individuato il nuovo concessionario. Siamo di fronte al serio pericolo che la produzione sia stoppata, e si rischia una proroga tecnica di un paio di anni o tre che getterebbero l’intero sistema in una situazione di stallo. Invece, il contesto internazionale e interno giustificano una proroga straordinaria che sia motivata dalla necessità della indipendenza energetica nazionale. Serve una proroga di almeno di almeno 15 anni ed Enel per le proprie caratteristiche è il soggetto che può assicurare tale situazione. Per questo proponiamo di revisionare il PNRR anche su questo fronte!"."Oltre a questo intervento necessario ma con effetti non immediati Fratelli d'Italia - evidenziano Bagnoli e Gambini - propone di procedere subito con un intervento normativo che consenta di scollegare il costo dell'energia elettrica da quello del gas per abbattere immediatamente il costo delle bollette: non si può attendere che proceda in tal senso l'Unione Europea, l'Italia deve farlo immediatamente. Serve inoltre porre subito un tetto al costo del gas per evitare che gli effetti drammatici di questa crisi energetica determini la distruzione del tessuto economico produttivo dell'Italia oltreché un disatro per le famiglie. Sono misure urgenti che il Governo ancora in carica avrebbe già dovuto prendere, non si può attendere il voto e il nuovo governo".