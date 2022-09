Gambini (FdI): "Servono misure concrete a sostegno della famiglia"

"In Italia avere dei figli è diventato un lusso sotto molti aspetti ed è questo un tema che mi sta a cuore, essendo madre di bambini e alle prese con le molte criticità quotidiane che tutte noi dobbiamo affrontare. In Italia solo chi ha risorse economiche o il sostegno dei propri parenti può permettersi di prendere responsabilmente la scelta di mettere su famiglia e di avere figli".

Giulia Gambini, candidata pisana alla Camera per Fratelli d'Italia, si schiera per la famiglia: "Da subito è necessaria l'introduzione di misure semplici ed efficaci, proposte nel programma di Fratelli d’Italia: introdurre un quoziente familiare ovvero un sistema di tassazione che tenga conto del numero dei componenti del nucleo familiare; aumentare gli importi dell'assegno unico e universale fino a 300 euro per il primo anno di vita e fino a 260 euro dal secondo anno fino ai 18 anni e di mantenere l'attuale fino ai 21 anni; ridurre l'aliquota Iva sui prodotti per la prima infanzia consapevoli degli alti costi di tali beni necessari. Su questo ultimo punto la nostra amministrazione di centrodestra, su proposta di fratelli d’Italia, nel Comune di Pisa ha introdotto nel 2018 il bonus bebè a conferma della nostra chiara volontà di voler sostenere le famiglie".

"E' necessario - insiste Gambini - che il prossimo Governo destini risorse alle Amministrazioni locali per arrivare alla gratuità degli asili nido, che dovranno avere orari di apertura prolungati, per l’incremento dei posti a tempo pieno nella scuola primaria, per la promozione dei nidi aziendali, condominiali e familiari, per il rafforzamento del sistema dei congedi parentali e di maternità per laboratori dipendenti e autonomi. Molte di queste misure sono già realtà nelle città amministrate dal centrodestra e da Fratelli d'Italia, ma con un intervento dello Stato centrale potranno essere garantite dappertutto. Per Fratelli d'Italia la famiglia è davvero fondamentale e noi vogliamo con misure concrete e realizzabili andare finalmente a dare le risposte che i cittadini attendono, con interventi mirati a fornire loro tutto il sostegno necessario".