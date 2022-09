Elezioni, Bonsangue (Fi) incontra Confesercenti: "Aiutare le imprese a far fronte al caro bollette"

"E' necessario aiutare subito attività commerciali, così come famiglie e imprese, per mettere un argine al caro bollette. Per questo dobbiamo lavorare per ottenere che l’Europa imponga un tetto al prezzo del gas. Le attività commerciali sono uno dei settori trainanti della nostra economia: la nostra attenzione al settore è massima". Lo ha detto Raffaella Bonsangue, candidata capolista per la Camera dei Deputati per Forza Italia nel collegio plurinominale di Pisa, Empolese e Firenze (P03), incontrando a Pisa i responsabili di Confesercenti. Presenti all’incontro Luigi Micheletti, presidente Confesercenti Pisa, Simone Romoli, responsabile Confesercenti area pisana, Gianluca Tiozzo, vicepresidente Confesercenti Pisa e presidente FIBA Pisa, Alessandro Burchi, presidente Assocamping Confesercenti Pisa, Mirco Sbrolli, presidente ANVA Confesercenti Pisa (mercati e ambulantato), Giovanni Del Corso, consigliere presidenza Confesercenti Pisa con delega FIPAC (pensionati) e Giulio Garzella, coordinatore sindacale Confesercenti Pisa.

"Tra gli obiettivi immediati del nuovo governo e di Forza Italia - ha spiegato Bonsangue - vi è la necessità di snellire e velocizzare le procedure burocratiche, rivedere e semplificare la formazione dei lavoratori, ma soprattutto la riduzione drastica della pressione fiscale. Già oggi le imprese fanno i conti con i costi esorbitanti delle materie prime e dell’energia e a questo non può aggiungersi una pressione fiscale che renda impossibile per molte aziende andare avanti. C’è bisogno di rivedere i tributi - ha aggiunto Bonsangue - a carico delle piccole e medie imprese. Lavoreremo da subito per ridurre il cuneo fiscale anche attraverso la detassazione dei premi di risultato e la possibilità di accesso al welfare, aumentando la deducibilità Irap del lavoro stagionale fino al 100%".

"Quello attuale è uno scenario che mette a rischio, nel solo terziario, circa 250mila posti di lavoro nei prossimi dodici mesi. Ecco perché - ha aggiunto la candidata alla Camera - è importante intervenire subito, anche con uno scostamento di bilancio, qualora non ci siano altre strade". Bonsangue ha anche parlato di scelte strategiche a lungo termine, per sgravare le imprese e le attività commerciali dagli aumenti dei costi dell’energia. "Dobbiamo puntare su rinnovabili, nucleare pulito, valorizzazione dei rifiuti per far sì che il nostro Paese si liberi dalla dipendenza da altri paesi".

Il presidente Confesercenti Pisa, Luigi Micheletti, a margine dell'incontro ha dichiarato: "Prosegue il nostro ciclo di incontri con i candidati al Parlamento. Ringraziamo Bonsangue per aver presentato il suo programma e ascoltato le esigenze dei nostri imprenditori. Purtroppo si registra una forte disaffezione alla politica che negli ultimi anni si è dimostrata incapace di garantire soluzioni certe alle imprese in tempi rapidi. Quello che chiediamo al futuro Governo tramite i parlamentari del territorio - ha aggiunto Micheletti - sarà di agire in modo concreto e tempestivo per risolvere con soluzioni strutturali l'urgenza del caro energia che rischia di far chiudere prima della fine dell'anno centinaia di imprese commerciali solo nella nostra provincia".