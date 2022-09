Italexit presenta a Pisa programma e candidati

Italexit presenterà ai cittadini di Pisa programma e dei candidati in vista delle elezioni politiche di domenica 25 settembre. "Invitiamo la cittadinanza -dichiara Manuel Laurora, consigliere comunale di Pisa - a partecipare alla conferenza. Giovedì 8 settembre, dalle ore 18 in poi, presso l’hotel Repubblica Marinara, in zona Cisanello Pisanova (fronte centro Forum) sarà presente il coordinatore regionale Loredano Ghirardini, il quale presenterà i candidati alle Politiche, fra i quali il Giudice della sezione penale di Pisa, Lina Manuali, capolista del collegio plurinominale della Camera, Ivan Della Valle, sempre alla Camera, residente in provincia di Pisa, l’avvocato Marco Mori, capolista al Senato, not o per le battaglie per la sovranità costituzionale e Cinzia Del Bigallo, residente nella Val di Cecina. Italexit sarà presente in tutti i collegi d’Italia, inclusa la nostra città e regione Toscana".