Elezioni, Matteo Salvini a Pisa: "Lavoro enorme dell'amministrazione, si sente che in città c'è voglia di Lega"

Ha chiamato sul palco tutti: il sindaco di Pisa Michele Conti, il deputato e candidato alle prossime elezioni per la Lega Edoardo Ziello e l'europarlamentare Susanna Ceccardi. "Ci stiamo, tanto sono dimagrito". Comincia con una battuta il leader del Carroccio Matteo Salvini, arrivato a Pisa stamattina, martedì 13 settembre, per incontrare autorità e cittadini. E, in conclusione, un giro di selfie tra i simpattizzanti accorsi ad ascoltarlo in un luogo (viale Gramsci, proprio di fronte alla stazione) scelto non a caso. "Il sindaco e la sua squadra - dice il leader della Lega - hanno fatto un ottimo lavoro. Qualcosa in più, che non dipende dalle istituzioni locali, si potrà fare per garantire una maggiore sicurezza a lavoratori, donne e ragazze. Il problema è che se un agente di Polizia è coperto lavora in tranquillità, altrimenti no".

Ma al centro c'è anche il tema bollette. "Non so - continua Salvini - se il pisano Enrico Letta (Pd) vive in un altro mondo o ignora apposta questa situazione. Questo pomeriggio avevo altri impegni in Umbria. Tutti annullati. Sarò invece in Senato per chiedere un intervento immediato per bloccare gli aumenti delle bollette di luce e gas". Come? "Mettendoci i soldi, con misure simili a quelle adottate in tanti altri paesi europei. Poi in prospettiva il nucleare, ma intanto servono risposte immediate. Con bollette quadruplicate fabbriche e negozi chiudono".