Elezioni, Trapani (PD): "Salvini fa passerelle, il PD lavora per i problemi delle persone"

"Salvini è venuto a Pisa e, per fare un giro, ha scelto proprio il quartiere più devastato dall'inconsistenza di Ziello e del suo fido Conti. C'è da chiedersi perché, invece di venire alla stazione a 10 giorni dal voto, non si sia impegnato in questi 4 anni di governo della lega pisana affinché si risolvessero i vari problemi di quel quartiere. Perché negli anni di governo nazionale, compreso quest'ultimo anno, non ha lavorato per combattere il degrado di cui Pisa veniva investita?".

"Non tutto il male però viene per nuocere: oggi lì almeno si è reso conto di quanto il quartiere della zona stazione sia ormai degradato, come sia impossibile viverci, ogni giorno vessato da atti violenti, come in quel quartiere vi siano molte difficoltà e forte diseguaglianze, come siano state annullate tutte le iniziative di inclusione, come la qualificazione dell'intera zona sia stata tenuta bloccata per 3 anni per fare iniziare i cantieri solo a pochi mesi dalle elezioni, come il grido delle associazioni di categoria e delle altre associazioni siano ormai inascoltate, come quelle promesse di 4 anni fa, che portavano la lega e Ziello e Ceccardi a governare a Pisa, siano oggi rimaste lettera morta".

"L'arrivo di Salvini, l'uomo più in declino in questi ultimi mesi, peso ormai di tutto il centrodestra, con a fianco il sindaco e qualche decina di militanti con tanto di cartelloni leghisti e sul suolo pubblico, è il chiaro segnale di quanto la destra, sia locale che nazionale, abbia ormai abbandonato Pisa. Oggi, mentre noi abbiamo presentato una mozione per chiedere che si istituisca un fondo comunale a disposizione di cittadini, associazioni e imprese in difficoltà per bollette e costi che non è stata discussa, la Lega continua a cercare voti con passerelle".